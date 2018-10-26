«Дольше стоит - больше денег потребуем»: как государство зарабатывает на автовладельцах 4 26.10.2018, 8:46

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Далеко не всегда власти действуют по закону.

Никто не спорит, что с автохламом нужно бороться. Ведь гниющие и разлагающиеся годами прямо во дворах автомобили - это проблема и экологии, и эстетики, и нехватки парковочных мест. Но на второй чаше весов находятся имущественные интересы владельцев таких автомобилей, и об этом тоже не стоит забывать.

Что же тогда делать? Действовать по закону. Почему-то никто не удивлен, что так получается далеко не всегда.

Читатель abw.by Илья стал участником истории, в которой сплелось все: и социальные сети, и знакомые, и принудительная эвакуация, и незнание прописных истин. В итоге - счет на кругленькую сумму, превышающую стоимость самого автомобиля.

Читатель обратился с просьбой помочь выбраться из этой истории с минимальными потерями. Издание опубликовало рассказ о том, как все происходило:

"Илья: "Мой отец - пенсионер, житель региона. На его имя был зарегистрирован автомобиль Ford Sierra. В свидетельстве о регистрации сказано, что год выпуска авто "не установлен". В 2016 году машине потребовался ремонт. Один условно знакомый товарищ, которого "подсуетили" знакомые знакомых, подрядился отремонтировать автомобиль и перегнал его на стоянку в Минск. Я несколько раз заезжал на ту стоянку и видел, что ремонт почти не делался, но кое-какие запчасти в салоне находились. Началась зима, машиной никто не занимался, а весной 2017-го я обнаружил, что машина стоит за пределами стоянки. Регистрационных знаков нет, документов и ключей тоже. Замки сломаны, двигатель отсутствует. По словам работника стоянки, за место никто не платил, поэтому машину выкатили за забор. А тот "умелец" окончательно спился и уехал, по слухам, в Россию. Документы на авто остались у него...

В таком виде в мае 2017 года Илья обнаружил автомобиль

Мы с отцом во избежание проблем сразу притянули машину по месту жительства. В мае 2018 года через тематическую группу в соцсети я поинтересовался, кому нужны запчасти на такой Ford, так как восстанавливать документы было бессмысленно. На меня вышел один парень, который предложил забрать машину целиком на запчасти. Даже по цене мы не договаривались, он пообещал мне помочь некоторыми запчастями на авто соседа, тот иногда просил меня найти требуемые детали. Я решил, что так будет дешевле и меньше проблем, материальной ценности в Ford я уже не видел. Занимался всеми вопросами я, так как отец живет в деревне и поручил мне решать судьбу этой машины.

В первых числах июня машину путем частичной погрузки увез парень из той группы. Он заверил, что через пару дней машина перестанет существовать. 15 июня я встретился с его знакомым, который передал мне несколько колес в сборе, колпаки и пружины и еще кое-что по мелочи. Больше данная тема никак не давала о себе знать.

19.10.2018 на имя отца пришло уведомление от ООО "Белспецавтоэвакуация" о том, что Ford Sierra был принудительно эвакуирован с улицы Голубка, 48, в городе Минске с признаками неэксплуатируемого ТС. Согласно акту эвакуировали его 16.06.2018 и поместили на стоянку.

А теперь спустя три месяца они требуют возместить расходы на эвакуацию и хранение и готовят иск в суд на признание ТС бесхозным. Ранее никакие уведомления отцу не приходили.

Я позвонил по указанному номеру, чтобы уточнить обстоятельства. Мне пояснили, что действовали согласно указу №348 от 9.08.2011, при эвакуации установить собственника было невозможно, потому что отсутствовали регистрационные знаки. А сейчас по идентификационной табличке и VIN они определили собственника. За три месяца набежала сумма около 1100 рублей.

Как лучше поступить в данной ситуации? Если бы сразу пришло уведомление, конечно, мы бы забрали машину. Но откуда нам было знать, что улыбчивый парень снимет интересующие его детали и бросит авто на улице? Имеется ли нарушение порядка действующего законодательства в действиях ООО "Белспецавтоэвакуация"? Почему они сразу не могли установить владельца, а потом вдруг, когда за три месяца набежала большая сумма, смогли это сделать? Понятно, что остатки той машины уже ничего не стоят, кроме некой суммы за металл".

О том, что Илья, отдавая автомобиль, сам нарушил все, что только можно нарушить при совершении сделок с ТС, мы писать не будем. Об этом сказано уже столько… Указ Лукашенко №504 в руки, там всего пара страниц.

Но мы сконцентрируемся именно на проблеме помещения автохлама на стоянку. Для начала обратимся к документу, которым регламентируется порядок эвакуации неэксплуатируемых автомобилей.

Указ Лукашенко от 9 августа 2011 г. №348 "О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации"

4. При установлении собственника (владельца) неэксплуатируемого транспортного средства местным исполнительным и распорядительным органом ему направляется извещение о необходимости в течение 30 календарных дней переместить транспортное средство на охраняемую стоянку, привести его в надлежащее состояние либо утилизировать. При этом в извещении сообщается о порядке утилизации, а также о правовых последствиях невыполнения указанных в извещении требований, в том числе о принудительном перемещении неэксплуатируемого транспортного средства на охраняемую стоянку и признании данного транспортного средства бесхозяйным с последующей его передачей в собственность соответствующей административно-территориальной единицы и утилизацией. Извещение направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.

В уведомлении ООО "Белспецавтоэвакуация" в адрес собственника автомобиля приводится выдержка из указа о том, что собственник обязан уплатить затраты, вязанные с эвакуацией и хранением. Тут все верно, прямо слово в слово, но почему-то эта организация не указала в уведомлении то, что написано в документе чуть выше и предшествует озвученным обязанностям.

7. Собственник (владелец) неэксплуатируемого транспортного средства вправе в течение трех месяцев со дня помещения этого транспортного средства на охраняемую стоянку подать в местный исполнительный и распорядительный орган письменное требование о его возврате. Помещенное на охраняемую стоянку неэксплуатируемое транспортное средство возвращается собственнику (владельцу) на основании этого требования. При этом собственник (владелец) неэксплуатируемого транспортного средства обязан возместить затраты, связанные с принудительным перемещением и хранением этого транспортного средства. В случае отказа от их возмещения такие затраты взыскиваются в судебном порядке.

Поэтому первое, что нужно понимать, - автомобиль возвращается владельцу на основании требования, а не по факту оплаты услуг стоянки и эвакуации. "Обязан возместить" не означает, что платеж должен быть выполнен в сей момент. В конец концов, при отказе от такой оплаты организация, осуществлявшая эвакуацию и хранение авто, вправе обратиться в суд и взыскивать там все причитающиеся суммы. А то получается, что если владелец решит оспорить выставленные ему требования и спор затянется на несколько месяцев, то за это время платить владельцу?

Второе - заслуживает критики и тот момент, когда вообще было принято решение об эвакуации авто.

В Указе Лукашенко №348 сказано:

5. Местный исполнительный и распорядительный орган осуществляет с соблюдением требований, предусмотренных в пункте 6 настоящего Указа, принудительное перемещение неэксплуатируемого транспортного средства на охраняемую стоянку в случае, если:

его собственником (владельцем) в течение 30 календарных дней со дня вручения извещения данное транспортное средство не помещено на охраняемую стоянку, не приведено в надлежащее состояние либо не утилизировано;

отсутствуют сведения о собственнике (владельце) неэксплуатируемого транспортного средства, в том числе если такие сведения отсутствуют в государственных органах, иных организациях, запросы в которые направлялись в соответствии с частью второй пункта 3 настоящего Указа.

Как видим, в соответствии с данным пунктом, прежде чем будут "отсутствовать сведения о собственнике", должны быть направлены запросы в государственные органы об установлении таковых, а после получения ответов можно задумываться об эвакуации транспортного средства. В нашем же случае автомобиль, вернее - то, что от него осталось, эвакуировали просто так, не обременяя себя запросами.

Так и хочется спросить специалистов ООО "Белспецавтоэвакуация", правильно ли они понимают указ, на который ссылаются в своих письмах? Ведь документ предусматривает всего два случая, при которых транспортное средство может быть помещено на охраняемую стоянку:

Собственник не установлен.

Собственник не выполнил предписание в течение 30 дней.

Какой из этих пунктов использовали специалисты этой организации в обсуждаемой ситуации? Да никакой. Установить собственника все же оказалось возможным, предписание есть, 30 суток не прошли.

Теперь третье и самое возмутительное - получается, что сотрудники организации установили собственника по VIN авто через четыре месяца нахождения его на охраняемой стоянке. За все это время медленно, но верно "капала" сумма для оплаты услуг по хранению. Чего ждали? Капот не закрыт, двери тоже - доступ к табличке есть.

Ответ напрашивается один: никому это не надо было. Дольше храним автомобиль - больше зарабатываем. А кто зарабатывает? Об этом можно узнать на официальном сайте ООО "Белспецавтоэвакуация".

Хотя Указ Лукашенко №348 предписывает таким организациям следующее:

3. Местный исполнительный и распорядительный орган совместно с соответствующим подразделением Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - ГАИ) в пределах соответствующей административно-территориальной либо территориальной единицы выявляет неэксплуатируемые транспортные средства и принимает меры по установлению их собственников (владельцев).

Не спорим, "меры" были приняты, но с большим опозданием. А есть ли тут корыстный умысел, знает только тот, кто эти меры принимал.

Попытаемся понять, сколько времени бы заняла такая процедура, сделай организация все своевременно.

Опять обратимся к Указу Лукашенко №348:

В указанных целях уполномоченное должностное лицо местного исполнительного и распорядительного органа направляет запросы в соответствующие подразделения ГАИ, республиканского унитарного сервисного предприятия "Белтехосмотр" либо государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия, которые обязаны представить ответ не позднее 15 календарных дней с даты получения запроса.

16.06.2018, как следует из акта осмотра, автомобиль был обнаружен. В тот же день можно было установить VIN и направить запрос в ГАИ. Допустим, что в ГАИ запрос обычной корреспонденцией поступил 21.06.2018 (максимальный срок доставки почтовой корреспонденции по Беларуси - три дня плюс возможные выходные).

Ответ ГАИ должна выслать не позднее 06.07.2018. Добавляем еще максимальные 5 дней на отправку, пересылку и получение - выходит 11.07.2018. Отмечаем, что мы учитывали предельные сроки пересылки по регионам Беларуси, а не конкретно по Минску. Получается, на все про все проходит максимум около трех недель с момента обнаружения автомобиля с признаками неэксплуатируемого транспортного средства.

Далее высылается уведомление установленному собственнику, которому дается 30 дней, чтобы убрать автомобиль с места его обнаружения. Собственник получает уведомление приблизительно 15 июля и забирает свой "хлам". И все. И это делается еще до помещения автомобиля на охраняемую стоянку с последующим выставлением кругленьких сумм.

То есть Илья вообще бы ничего никому не платил, если бы события происходили так, как мы описали и как эта процедура выглядит по закону.

А получилось - ждали до последнего, а затем выставили владельцу сумму, превышающую стоимость самого автохлама. Да еще 7 рублей за каждый день начисляются до сих пор.

Мы пытались выяснить у специалиста ООО "Белспецавтоэвакуация", контактный телефон которого указан в уведомлении, причины, которые помешали установить VIN, а по нему - владельца неэксплуатируемого транспортного средства в момент обнаружения автомобиля и вовремя направить требуемые законом запросы. Но по телефону давать пояснения отказались.

Тем временем Илье его горе-автомобиль по письменному требованию не вернули, а это значит, что потенциальные денежки за хранение будут "капать" и дальше. Что здесь скажешь? По всей видимости, приводить свои аргументы Илье придется в судебном порядке".