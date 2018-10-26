Навальный: Генерал Золотов должен понести наказание за то, что «съехал» с сатисфакции 1 26.10.2018, 8:59

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Алексей Навальный

Фото: AP

Политик намерен добиться изъятия дачи у главы Росгвардии.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что намерен добиться изъятия бывшей государственной дачи у главы Росгвардии Виктора Золотова.

«Генерал-то должен понести наказание за то, что «съехал» с сатисфакции. Я решил, что генерал Золотов должен отдать свою дачу. Не мне, конечно. ФБК и я лично написали заявление. Мы начали процедуру изъятия «бывшей дачи Микояна», — заявил оппозиционер во время эфира «Навальный Live».

В одном из расследований ФБК сообщал, что нынешняя дача Виктора Золотова в деревне Калчуга раньше была государственной дачей, на которой проживали, в том числе советский госдеятель Анатас Микоян.

Помимо этого в конце августа ФБК опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. По данным фонда, после того как в декабре 2017 года единственным ее поставщиком стал ООО «Мясокомбинат «Дружба народов»», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера на поединок. В ответ Алексей Навальный пригласил главу Росгвардии на дебаты на один из федеральных телеканалов. Военнослужащий записал ответный ролик с призывом проверить главу ФБК на полиграфе.