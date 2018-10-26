Видеофакт: В Приморском крае РФ под грузовиком рухнул автомобильный мост 6 26.10.2018, 9:17

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Ехавшей за ним легковой автомобиль буквально «сплющило».

В Михайловском районе Приморья (РФ), около села Осиновка, рухнул автомобильный мост во время проезда по нему грузового автомобиля, передает ТАСС.

Информации о пострадавших пока нет. По словам очевидцев, водитель грузовика не пострадал, но в ехавшей за ним легковой автомобиль «буквально сплющило». Скорее всего, в нем есть пострадавшие.

Обрушение произошло на единственной дороге из Владивостока на северо-восток края. Для машин организовали объезд. На месте работают спасатели и полицейские.