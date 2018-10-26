Алесь Чехольский: Мое право – принести в Куропаты крест, не спрашивая государство 2 26.10.2018, 9:44

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Алесь Чехольский

Фото: euroradio.fm

Активисты возмущены нашествием техники в урочище.

С западной стороны Куропат, у развлекательного комплекса «Поедем, поедим», общественные активисты продолжают бороться за то, чтобы скандальный ресторан закрылся. А с восточной – в народный мемориал завезли дорожные катки. Они двинулись к самому центру урочища, называемого Куропатской Голгофой, сообщает «Белсат».

Поваленные кресты завалены буреломом. Так рабочие государственных структур «наводят порядки» в Куропатах – одном из крупнейших в Европе и странах СНГ мемориалов. И все это – накануне национального дня поминовения предков – Дзяды.

Перед торжественным шествием, назначенным на 28 октября, ответственный секретарь управы КХП БНФ Алесь Чехольский посетил Куропаты. Установление здесь официального памятника, чем сейчас и занимаются власти, он считает угрозой мемориалу и попыткой государства в будущем ограничить его посещение:

«Мое право сюда принести и не спрашивать у государства, где поставить крест. Вот могила, он считает, что дед его здесь. Человек вот принес мне справку и показал, что вот, дед мой расстрелян в 38-м году в Минске. Поставили крест здесь. И на это не может быть монополии государства. Мы все здесь уже устроили и сделали».