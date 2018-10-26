Казна пуста, милорд! 6 26.10.2018, 9:32

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То, чем занимается российское правительство, называется «бюджетобесием».

На самом же деле никакого профицита бюджета в РФ нет. Денег ни на что не хватает, поскольку 3,37 трлн рублей от всех доходов в 2019 году – это нефтегазовые сверхдоходы, которые в соответствии с бюджетным правилом пойдут на покупку валюты. А затем власти сложат эти средства в кубышку - фонд национального благосостояния. Минфин, невзирая на дорогую нефть, продолжает накапливать "излишки", объем которых хочет довести до заветного уровня 7% от величины ВВП. А вот после этого часть средств можно будет куда-то инвестировать, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Причем ФНБ будут копить потрясающими воображение темпами. Только в 2019 году туда отправят 4,1 трлн рублей, что увеличит его более, чем вдвое. А к 2021 году он разрастется до небывалых 14,3 трлн рублей.

Но пополнение ФНБ такими темпами требует не только наличия мощного потока нефтедолларов, но и колоссальных внутренних ресурсов. Поэтому за счет увеличения налогов и акцизов в 2019 году граждане и бизнес отдадут государству дополнительно 960 млрд. рублей. Рост сбора прочих налогов и таможенных сборов – это еще 678 млрд. рублей. Итого все россияне в следующем году дополнительно перечислят в бюджет 1,64 трлн рублей.

То, чем занимается российское правительство, называется "бюджетобесием". Ни одного лишнего рубля никому, все консолидируем в бюджет, конвертируем в валюту, сложим в большой сундук ФНБ, сядем на него сверху и будем охранять. Однако это идет в разрез тому, что весной 2018 года декларировал Путин: стратегия интенсивного развития страны, инвестиции в человеческий капитал, быстрый экономический рост.

Слова Владимира Владимировича не опять, а снова оказались элементарным пустословием, которое при остром вопросе он оправдает «изменившейся ситуацией». Все по канонам- все как всегда.