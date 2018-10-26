закрыть
26 октября 2018, пятница, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Казна пуста, милорд!

6
  • 26.10.2018, 9:32
  • 2,543

То, чем занимается российское правительство, называется «бюджетобесием».

На самом же деле никакого профицита бюджета в РФ нет. Денег ни на что не хватает, поскольку 3,37 трлн рублей от всех доходов в 2019 году – это нефтегазовые сверхдоходы, которые в соответствии с бюджетным правилом пойдут на покупку валюты. А затем власти сложат эти средства в кубышку - фонд национального благосостояния. Минфин, невзирая на дорогую нефть, продолжает накапливать "излишки", объем которых хочет довести до заветного уровня 7% от величины ВВП. А вот после этого часть средств можно будет куда-то инвестировать, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Причем ФНБ будут копить потрясающими воображение темпами. Только в 2019 году туда отправят 4,1 трлн рублей, что увеличит его более, чем вдвое. А к 2021 году он разрастется до небывалых 14,3 трлн рублей.

Но пополнение ФНБ такими темпами требует не только наличия мощного потока нефтедолларов, но и колоссальных внутренних ресурсов. Поэтому за счет увеличения налогов и акцизов в 2019 году граждане и бизнес отдадут государству дополнительно 960 млрд. рублей. Рост сбора прочих налогов и таможенных сборов – это еще 678 млрд. рублей. Итого все россияне в следующем году дополнительно перечислят в бюджет 1,64 трлн рублей.

То, чем занимается российское правительство, называется "бюджетобесием". Ни одного лишнего рубля никому, все консолидируем в бюджет, конвертируем в валюту, сложим в большой сундук ФНБ, сядем на него сверху и будем охранять. Однако это идет в разрез тому, что весной 2018 года декларировал Путин: стратегия интенсивного развития страны, инвестиции в человеческий капитал, быстрый экономический рост.

Слова Владимира Владимировича не опять, а снова оказались элементарным пустословием, которое при остром вопросе он оправдает «изменившейся ситуацией». Все по канонам- все как всегда.


популярное за неделю

Мнение

Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников
Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович