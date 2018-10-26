Ушел из жизни Николай Караченцов 26.10.2018, 9:48

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27 октября актеру исполнилось бы 74 года.

На 74-м году жизни умер известный советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста.

«Около 8:50 папа ушел из жизни. Его перевели в реанимацию вчера утром, он пробыл там все время до сегодняшнего утра. Он долгое время болел онкологией», — рассказал РБК Андрей Караченцов.

Он скончался накануне своего 74-летия. В субботу, 27 октября, у Николая Караченцова день рождения.

По данным СМИ, Караченцов скончался в Московской городской онкологической больнице сегодня в 9 утра. Информацию о его смерти подтвердила жена артиста Людмила Поргина.

Осенью 2017 года у народного артиста была выявлена злокачественная опухоль в легком. С того момента он прошёл несколько курсов лечения, один из которых в Израиле.

По предварительным данным, Николай Караченцов умер из-за отказа почек.

Актер родился 27 октября 1944 года в Москве. В 23-летнем возрасте с отличием окончил Школу-студию МХАТ, курс В.К. Монюкова. Затем учился в Московском театре имени Ленинского комсомола.

Во времена учебы и после ее окончания Караченцев активно снимался в кино, выступал в театре и был актером дубляжа. Он даже стал официальным голосом Жана-Поля Бельмондо в советских фильмах.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». На его счету много театральных работ, включая спектакль «Юнона и Авось».

Кроме того, Караченцев известен как поющий актер. Всего за свою карьеру он исполнил более 200 песен, а в 1996 году даже вышел диск с песнями в исполнении актера — «Сны и были Николая Караченцова».

Актерская карьера Караченцова прервалась в 2005 году, после того, как он попал в тяжелую автомобильную аварию на Мичуринском проспекте в Москве. После тяжелой черепно-мозговой травмы речь актера не восстановилась, его физические возможности оставались ограниченными. В 2013 году он сыграл небольшую роль в фильме «Белые росы. Возвращение», который снимался в Минске, однако вернуться на сцену так и не смог.