Европарламент требует эмбарго для Саудовской Аравии 3 26.10.2018, 10:05

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Резолюцию поддержали 325 законодателей.

Депутаты Европейского парламента в четверг призвали ввести эмбарго на поставки странами ЕС оружия в Саудовскую Аравию в ответ на убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Резолюцию с таким призывом, не имеющую обязательной силы, поддержали 325 законодателей, один выступил против, 19 воздержались, сообщает сайт парламента.

В тексте документа говорится, что Европарламент хочет, чтобы все правительства ЕС достигли общей позиции по эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии после того, как Эр-Рияд официально признал убийство Хашогги в своем консульстве в Стамбуле.

Парламент выразил сожаление по поводу значительных вооруженных заключенных между Саудовской Аравией и государствами-членами ЕС, в частности, Испанией, Францией, Германией, Бельгией и Великобританией.

Депутаты призвали к запрету в пределах всего ЕС экспорта, продажи, обновления и обслуживания любых видов снаряжения для сферы безопасности для Саудовской Аравии, которое может быть использовано для репрессий.

Депутаты Европарламента также обращаются к верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини и государствам-членам, чтобы они были готовы ввести целенаправленные санкции, включая запрет на получение виз и замораживание активов тех граждан Саудовской Аравии, чья причастность к убийству журналиста будет доказана.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Саудовская Аравия несколько недель настаивала на том, что Хашогги покинул здание консульства живым. Впоследствии изменила позицию, утверждая, что он умер в результате несчастного случая во время драки, пока не признала, что его убийство было заранее спланированным.