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Дарья Домрачева представила собственную линию одежды

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  • 26.10.2018, 10:11
  • 2,152
Дарья Домрачева
Фото: ТАСС

В презентации приняли участие многие звезды белорусского спорта.

В минском "Falcon Club" Дарья Домрачева представила собственную линию спортивной одежды, пишет "Прессбол".

При создании коллекции именитая белорусская биатлонистка выступила в качестве дизайнера. В презентации приняли участие многие звезды белорусского спорта, включая Надежду Скардино, Александру Саснович, Мелитину Станюту, Сергея Долидовича. Коме того, присутствовал Оле-Эйнар Бьерндален.


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