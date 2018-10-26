Дарья Домрачева представила собственную линию одежды

Дарья Домрачева представила собственную линию одежды19
- 26.10.2018, 10:11
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В презентации приняли участие многие звезды белорусского спорта.
В минском "Falcon Club" Дарья Домрачева представила собственную линию спортивной одежды, пишет "Прессбол".
При создании коллекции именитая белорусская биатлонистка выступила в качестве дизайнера. В презентации приняли участие многие звезды белорусского спорта, включая Надежду Скардино, Александру Саснович, Мелитину Станюту, Сергея Долидовича. Коме того, присутствовал Оле-Эйнар Бьерндален.