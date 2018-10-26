Как Томас Кук придумал туризм 3 26.10.2018, 10:23

Массовый туризм возник с целью отвлечь людей от массового пьянства.

Туризм и путешествия в разных их проявлениях существовали всегда. Вспомните произведения классиков: герои останавливаются на постоялых дворах, меняют лошадей и перекусывают в придорожных заведениях — упоминаются различные компоненты туристической инфраструктуры, пишет tio.by.

Историки поправят нас и вспомнят о курортном отдыхе древних римлян и гостеприимстве греков. Но как бы то ни было, полноценно сложить все эти компоненты — обеспечить путешественникам передвижение, размещение, питание и досуг — да ещё и вывести всё это в массы смог именно Томас Кук.

Как бы забавно ни звучало, массовый туризм возник с целью отвлечь людей от массового пьянства. Проблема алкоголизма с юных лет очень волновала Томаса Кука — убеждённого баптиста, проповедника и члена регионального Общества Трезвости. Будучи ещё юношей, Томас опубликовал несколько брошюр на темы баптизма и вреда алкоголя, а в 25 лет принял обет трезвости. Его борьба с пьянством доходила до фанатизма: Томас Кук организовывал антиалкогольные собрания и процессии, издавал журнал «Ежемесячный вестник трезвости» и выпускал журнал для детей, в котором речь шла также об отказе от алкоголя.

К слову, ненависть Кука к спиртным напиткам была не настолько безосновательна. С XVIII века английское законодательство поощряло перегонку спирта на дому. Да, звучит странно, но именно так государство пыталось противостоять импорту иностранного бренди. Разумеется, рабочие почти поголовно напивались до полусмерти дешёвым алкоголем. Типичные рекламные вывески на кабаках того времени гласили: «Пьян — за пенни; мертвецки пьян — за двухпенсовик; чистая солома — бесплатно». Но иногда из фанатизма, в том числе из фанатичной борьбы с пьянством, может получиться что-то очень интересное и стоящее — например, туризм.

А началось всё так. В городке Лафборо был запланирован съезд ассоциации трезвенников южных графств центральной Англии. И ради того, чтобы доставить заинтересованных посетителей на съезд ассоциации, молодой Томас Кук был готов сделать многое. Кстати пришлось и то, что незадолго до этого события открылась железнодорожная ветка, связавшая Дерби с Рагби.

Кук договорился с железнодорожным обществом о предоставлении необходимого транспорта: видимо, миссионерское красноречие помогло Томасу так расписать секретарю железнодорожного общества будущую поездку, что тот оплатил Куку предварительные расходы. Не забыл Кук и про культурную программу (танцы, крикет и тематический митинг) и питание в Лафборо (говорят, это были простые чай с бутербродами, но тем не менее). Также, вдохновлённый борьбой с алкоголем, Кук напечатал приглашения и рекламные плакаты с информацией о поездке и распространил их не только в своём городе, но и за его пределами. В результате 5 июля 1841 года в Лафборо отправились порядка 500 человек.

Именно эту дату принято считать днём рождения туризма. Ведь, по факту, Томас Кук использовал базовые принципы организованного туризма, обозначив цель поездки, место, время, продолжительность, купив билеты всем участникам, организовав питание и досуг — получилось практически «всё включено», насколько это было возможно в середине 19 века. Вся поездка обошлась участникам в 1 шиллинг каждому — это примерно однодневный заработок английского рабочего того времени. Правда, ехать первым туристам пришлось стоя и в открытых вагонах, зато провожали их под звуки оркестра. Организация поездки оказалась очень удачной. В свой дневник Кук внёс скромную запись: «Я имел честь возглавить первую публичную железнодорожную экскурсию в истории Англии».

В течение следующих трех лет Томас организовал ряд поездок между Лестером, Ноттингемом, Дерби и Бирмингемом от имени местных обществ и воскресных школ. Тысячи людей впервые путешествовали по железной дороге, а Томас Кук, по сути, заложил основы своего будущего бизнеса. Позднее он описывал этот период как «восторженную филантропию», поскольку не имел никакого финансового интереса ни к одной из тех экскурсий. Поскольку Томас Кук договорился с управлением железных дорог, он мог предложить пассажирам более дешёвые билеты под лозунгом «Железная дорога — для миллионов!».

Доступность и бюджетность в принципе были очень важны для Томаса Кука, который в детстве потерял отца и вынужден был рано начать работать (иногда за не очень большие деньги). Поездки по тем ценам, которые предлагал Кук, были доступны даже для малообеспеченных его сограждан. К слову о доступности поездок. То ли всё так сложилось, то ли Кук умел «поймать волну» и в какой-то степени предвидеть грядущие изменения, но как раз в 40-е годы государство начало предоставлять рабочим отпуск.

А Томас Кук — дешёвые билеты и продуманную программу досуга: работяги того времени попросту не понимали, куда (кроме кабаков) направить внезапно свалившееся на них свободное время. Вскоре Томас посчитал, что туризм сам по себе отвлекает от пьянства, и летом 1845 года организовал поездку в Ливерпуль. Это был гораздо более амбициозный проект, к которому Томас готовился с большой тщательностью. По факту, это было первое коммерческое предприятие Кука, и начинающий бизнесмен решил сделать ставку на комфорт пассажиров: им больше не нужно было ехать в вагонах третьего класса. Билеты обошлись пассажирам первого класса в 15 шиллингов, а пассажирам второго — в 10.

А информацию о достопримечательностях Кук решил оформить в виде путеводителя на 60 страниц — и это тоже был своего рода переворот: путеводители существовали и до этого, но Кук вывел их на новый уровень и сделал очень популярными у туристов. К слову, путеводители Thomas Cook до сих пор являются одними из самых популярных в мире. Томас Кук лично принимал участие в поездках, при необходимости объяснял нюансы путешествия на поезде, который пока ещё был для многих непривычным видом транспорта, и лично заранее осматривал города, в которые вёз своих путешественников на экскурсии.

Забота о пассажирах проявлялась и в том, что Кук пытался сделать поездки максимально безопасными: так, он предложил путешественникам дорожные чеки, чтобы те не волновались о возможных кражах. В случае пропажи чека злоумышленник не смог бы получить по нему деньги, поскольку чек являлся именным. В 1846 году Томас Кук опять «поймал волну»: он начал возить своих клиентов в Шотландию, отлично сыграв на любви англичан к произведениям Вальтера Скотта и Роберта Бёрнса.

К этому путешествию Кук подготовился не менее основательно, чем к предыдущим, выпустив путеводитель по Шотландии. Некоторые «изобретения» Кука буквально переворачивали с ног на голову самые смелые представления путешественников того времени. Так было, например, когда Томас начал организовывать экскурсии в замки. А на дворе, между прочим, 19 век! Кук лично предлагал герцогам и магнатам открыть двери своих владений для простых людей — и то ли под впечатлением от его туристических успехов, то ли благодаря его миссионерскому красноречию они соглашались. Получалось взаимовыгодное сотрудничество: вельможи получали дополнительный доход фактически «из воздуха», а у Кука «в кармане» была доселе невиданная туристическая «фишка». В 1851 году в Гайд-парке в Лондоне планировалась торгово-промышленная выставка. Как вы уже поняли, Кук мыслил совершенно особым, «туристическим» способом: он решил, что выставка может заинтересовать не только, собственно, торговцев и промышленников, но и производителей товаров — то есть простых рабочих.

Но как сделать так, чтобы поездка в Лондон была доступна даже небогатым? Кук вышел из положения так: он организовал специальные клубы для рабочих, куда те вносили небольшие суммы, но еженедельно. В результате набегало достаточно денег для того, чтобы обеспечить каждого «работягу» билетами, питанием и ночлегом. Свою идею Кук активно транслировал в созданном им туристическом журнале «Экскурсант». Успех был грандиозным: с подачи Кука выставку посетили около 170 тысяч человек. А затем Кук переключился на заграницу. В 1855 году подобная выставка прошла в Париже.

Как и обычно, Кук подготовился основательно: договорился с объектами размещения и издал путеводитель с практическими советами. Об успехе поездок красноречиво говорит один тот факт, что впоследствии, после окончания сезона, секретарь Наполеона III передал Томасу Куку личную благодарность от императора. В 1864 году Кук уже организовывал экскурсионные туры по Италии, а в 1865 году «открыл Америку»: на подхвате у него работал его сын, Джон Мейсон Кук, который возглавил филиал уже семейной компании в Америке. Американцам Кук предлагал тот же набор услуг, что и англичанам.

Буквально через несколько лет после «освоения Америки» туристы уже совершали кругосветные путешествия: они пересекали Атлантику пароходом, следовали из Нью-Йорка в Сан-Франциско по железной дороге, затем плыли на пароходе в Японию и Китай, после посещали Сингапур и Индию, пересекали Индийский океан и через Красное море добирались до Каира, откуда отправлялись обратно в Лондон. Одним из первых клиентов Томаса Кука был Марк Твен, описавший свои наблюдения и впечатления в книге «Простаки за границей».

В 1868 году Томас Кук занялся новым направлением — религиозным туризмом, предложив туристам поездки на Святую землю. Для многих верующих было принципиально посетить священные места хотя бы раз в жизни, но сделать это самостоятельно было довольно непросто и даже опасно. А у Кука группа туристов из 60 человек следовала по пустыне на лошадях в сопровождении вооружённых охранников и сторожевых собак. Всё это выглядело очень внушительно и приводило туристов в полный восторг: более 70 сопроводителей, огромное количество лошадей, мулов и ослов, гружёных вещами, — в таком окружении можно чувствовать себя в безопасности даже посреди полной сюрпризов пустыни. Комфортное паломничество получило широкую известность, и вскоре интерес к нему стали проявлять даже очень влиятельные люди — от русских князей до наследников британской короны.

Примерно в это же время Кук начал возить туристов в Египет, и эти поездки приобрели огромную популярность. В 1872 году Роберт Этзенбергер писал: «Туры по Нилу стали настолько популярными, что очень скоро ни один американец, совершающий европейский тур, не посмеет вернуться домой, если он не совершил путешествия на Восток».

С лёгкой руки Кука (и по просьбе политиков, желающих наладить отношения между Англией и её колонией — Индией) англичане добрались и до Индии, а индийцы постепенно начали осваивать Англию — но не только. Кук был достаточно терпимым в плане религий человеком и предложил жителям Индии организованные поездки в Мекку.

Сам он сопровождать своих туристов не смог, но поручил это дело специально обученным агентам. Тогда же в лондонской штаб-квартире фирмы появилось специальное отделение для паломников, которое действует и до сих пор. О том, что обогащение не было основной целью деятельности Томаса Кука свидетельствует тот факт, что после смерти его состояние насчитывало 2497 фунтов. Это не так уж мало, если не учитывать, что всего за 6 лет его сын приумножил это состояние в 265 раз. Ещё при жизни отец с сыном не сходились во мнении по многим вопросам бизнеса: в Джоне Куке предпринимательская жилка чувствовалась куда больше, чем в его отце Томасе. Потомки Кука владели фирмой вплоть до конца 1920-х годов: в 1928 году внуки Томаса Кука — Фрэнк и Эрнест — продали бизнес бельгийскому международному предприятию «Wagons-Lits et des Grands Express Européens». В 1948 году фирма стала государственной собственностью и существовала в составе национализированных британских железных дорог.

В 1950 году Thomas Cook отправил за рубеж миллион британцев, а в 1965 году чистая прибыль компании превысила 1 миллион фунтов стерлингов. При этом фирме всё сложнее было бороться с молодыми конкурентами. В 1972 году Thomas Cook снова стал частной компанией: фирму купили Midland Bank, Trust House Forte и Автомобильная ассоциация. Компания пережила радикальную реорганизацию (в это же время появился корпоративный логотип — слова «Thomas Cook» в «пламени»).

Фирме удалось выжить в сложные 1970-е, когда «обрушились» сразу несколько турфирм, и тем самым укрепить свою репутацию. В 1970-х годах административный штаб компании переместился из Лондона в Питерборо, а сама фирма стала дочерней компанией Midland Bank Group. В 1980-х годах Thomas Cook сконцентрировался на программе дальних поездок, купив Rankin Kuhn Travel в 1982 году и отказавшись коротких туров в 1988 году (в 1996 году, после приобретения Sunworld, компания успешно вернулась на этот рынок). В 1992 году компанию приобрёл Westdeutsche Landesbank (WestLB), третий по величине банк Германии, и LTU Group, лидирующая чартерная авиакомпания Германии.

Затем последовал период расширения: компания приобрела Sunworld, Time Off и Flying Colors, что привело к слиянию Thomas Cook и Carlson Leisure Group. В 2001 году C&N Touristic AG, одна из крупнейших туристических компаний Германии, стала единственным владельцем Thomas Cook. Спустя несколько месяцев C&N Touristic AG изменила своё название на Thomas Cook AG и запустила новый логотип и фирменный стиль. Сейчас Thomas Cook остаётся одним из лидеров отрасли и законодателем туристической моды.