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Россия нашла новый способ продавать за рубеж украинский уголь

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  • 26.10.2018, 10:26
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МИД Украины призвал прекратить российскую практику манипуляций с украинским углем.

Россия продает украинский уголь с Донбасса в Турцию и Польшу, смешивая его со своим.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНИАН.

"У нас есть информация, что с российской стороны существуют манипуляции с углем с оккупированных территорий", – сказал он.

По словам Климкина, РФ смешивает украинский уголь с российским, чтобы нельзя было "химически выявить" такой факт, а затем отправляет его в Турцию.

"Сейчас тоже идет расследование, и кстати, именно такой уголь, у нас есть обоснованные подозрения, шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил (Яцеком Чапутовичем – министром иностранных дел Польши – ред.)", – сообщил Климкин.

Он добавил, что это не так просто выявить, "поскольку это сложный микс".

"Мы должны последовательно это сделать, чтобы этих манипуляций не было", – подчеркнул министр иностранных дел.


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