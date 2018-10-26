«К белорусским бизнесменам применяются методы 90-х» 1 26.10.2018, 10:32

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На этом фоне заявления властей о либерализации звучат глупо и несерьезно.

Генеральный директор бизнес-школы ИПМ Павел Данейко считает, что методы следственных органов должны быть адекватными нынешней ситуации в бизнесе и в мире, сообщает «Еврорадио»:

– Теперь к обвиняемым и подозреваемым применяются нормы следствия, которые были в 1990-х или в 2000-х. Я бы привел такую аналогию: если ты воспитываешь ребенка, то в пять лет ему можно дать конфету или шлепнуть, это нормальные методы воспитания. Но после ситуация меняется.

Так и с бизнесом, когда он становится взрослым, как белорусский. Он же на фоне российского и украинского выглядит самым законопослушным, платит налоги и выполняет требования. А к нему по-прежнему применяются методы конца 1990-х. Ну это как 20-летнего шлепать по попе. Это глупо, несерьезно.

Сейчас стоит задача поменять отношение. Методы следственных органов должны быть адекватными нынешней ситуации и тем изменениям, что произошли в экономике и бизнесе. И я надеюсь, что они произойдут. Речь ведь не о том, что наказывать за преступления не будут. А в том, каким образом (силовики) ведут (себя) с подозреваемыми в нарушении закона и какие меры применяются к бизнесменам.