Reuters: Отправленные американским политикам бомбы собирали по чертежам ИГ

Reuters: Отправленные американским политикам бомбы собирали по чертежам ИГ3
- 26.10.2018, 10:39
Взрывные устройства были созданы по инструкциям из интернета.
Отправленные по почте американским политикам и общественным деятелям взрывные устройства, создавались по схемам, которые можно найти в Интернете, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что подобные схемы нередко размещались на сайтах, связанных с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство».
Ранее сообщалось, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу и и еще нескольким влиятельным людям.
Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
В Федеральном бюро расследований США заявили, что за последнее время в разных регионах страны в общей сложности было обнаружено десять подозрительных посылок.