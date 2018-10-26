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Reuters: Отправленные американским политикам бомбы собирали по чертежам ИГ

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  • 26.10.2018, 10:39
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Взрывные устройства были созданы по инструкциям из интернета.

Отправленные по почте американским политикам и общественным деятелям взрывные устройства, создавались по схемам, которые можно найти в Интернете, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что подобные схемы нередко размещались на сайтах, связанных с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Ранее сообщалось, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были адресованы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу и и еще нескольким влиятельным людям.

Кроме того, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

В Федеральном бюро расследований США заявили, что за последнее время в разных регионах страны в общей сложности было обнаружено десять подозрительных посылок.


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