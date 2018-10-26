Генерал Золотов, займитесь делом! Борис Вишневский

26.10.2018, 11:23

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Борис Вишневский

Жандармов не удостаивают дуэли.

9 сентября в Петербурге проходил митинг против повышения пенсионного возраста, организованный сторонниками Алексея Навального.

Сперва он был согласован, потом на площади Ленина (где планировался митинг) очень вовремя прорвало трубу, и под этом предлогом Смольный фактически запретил участникам митинга собираться — якобы, во имя их же безопасности. А когда они пришли — полиция и Росгвардия начали их начали разгонять и задерживать, причем достаточно жестоко.

623 задержанных, более сотни из которых потом получили административный арест, разбитые дубинками головы протестующих, 12-летний мальчик, схваченный «гвардейцами», 80-летний Юрий Стерник, которого сперва сбили с ног и волокли по земле, а потом, когда ему понадобилась помощь, митингующие несли его на руках к «Скорой», которая не могла проехать — вот лишь краткие итоги этого митинга, после которого мы с правозащитниками и гражданскими активистами многие часы провели в отделах полиции, стараясь помочь задержанным…

10 сентября восемь депутатов Законодательного Собрания — в полном составе фракции «Яблоко», «Партия роста» и «Справедливая Россия», — направили обращение прокурору города с требованием, в том числе, проверить законность действий Росгвардии при массовых задержаниях на этом митинге.

Прокуратура, как водится, ничего проверять не стала, и переслала обращение ровно тем, на кого мы жаловались — в Главное управление Росгвардии по Петербургу и области. Откуда мы 23 октября получили «замечательный» ответ.

Оказывается, при проверке «не выявлено случаев необоснованного применения физической силы и некорректного обращения с гражданами».

И оказывается, в материалах СМИ, которые мы приводили с своем обращении, «нет сведений, указывающих на конкретные действия сотрудников Росгвардии», и поэтому нечего проверять.

Иным словами — ничего не было. Не было ни избиений, ни жестоких задержаний, фотографиями которых (как и свидетельствами очевидцев) были буквально переполнены городские и федеральные СМИ — Петербург в тот день стал «рекордсменом» по числу задержанных.

Видимо, то что, в том числе, и я, присутствовавший на этом митинге, наблюдал лично — это было «корректное поведение» Росгвардии и полиции с гражданами. И били людей, швыряли их не землю, избивали уже лежавших, разбивали головы до крови, выкручивали руки — «обоснованно». И делали это сотни здоровых «лбов» из Росгвардии, в огромном количестве пригнанных на площадь Ленина, получающих зарплату из наших налогов, и на чье содержание уходят огромные деньги. Они разгоняли тех, кто выступает в защиту пенсионных прав, в том числе, и их родителей. Я пытался им это объяснять — но безуспешно. Они делали вид, что не понимали.

Ответ питерского управления Росгвардии нас возмутил — и мы направили обращение к директору Росгвардии Виктору Золотову.

Возглавляющему структуру, которую я еще в марте 2017 года в своем блоге на сайте «Эха» сравнивал, — и до сих уверен в этом сравнении, — с отдельным корпусом жандармов времен Российской империи. Уж больно схожи функции — охранять власть от народа.

Мы предложили генералу Золотову заняться делом.

Не приглашать представителей оппозиции встретиться с ним в ближнем бою на татами или на ринге, а заняться исполнением своих профессиональных обязанностей.

И дать поручение о проведении реальной проверки того, насколько «законно» и «корректно» действовали его подчиненные в Санкт-Петербурге, разгоняя согласованный митинг, задерживая и избивая его участников.

К письму мы приложили фотографии наиболее «корректных» и «законных» ситуаций.

Обращение подписали депутаты Борис Вишневский и Михаил Амосов («Яблоко»), Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко («Партия роста»), Надежда Тихонова и Александр Егоров («Справедливая Россия»).

Надеемся, что реальная проверка все-таки будет проведена. Мы, — и не только мы, — готовы предоставить для нее множество фактов и свидетельств поведения Росгвардии 9 сентября.

«Может на дуэль вызвать. Вы бы поаккуратнее как-то», — заметил мой друг Григорий Михнов-Вайтенко.

«Жандармов не удостаивают дуэли», — ответил я.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»