закрыть
26 октября 2018, пятница, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Генерал Золотов, займитесь делом!

  • Борис Вишневский
  • 26.10.2018, 11:23
  • 1,598
Борис Вишневский

Жандармов не удостаивают дуэли.

9 сентября в Петербурге проходил митинг против повышения пенсионного возраста, организованный сторонниками Алексея Навального.

Сперва он был согласован, потом на площади Ленина (где планировался митинг) очень вовремя прорвало трубу, и под этом предлогом Смольный фактически запретил участникам митинга собираться — якобы, во имя их же безопасности. А когда они пришли — полиция и Росгвардия начали их начали разгонять и задерживать, причем достаточно жестоко.

623 задержанных, более сотни из которых потом получили административный арест, разбитые дубинками головы протестующих, 12-летний мальчик, схваченный «гвардейцами», 80-летний Юрий Стерник, которого сперва сбили с ног и волокли по земле, а потом, когда ему понадобилась помощь, митингующие несли его на руках к «Скорой», которая не могла проехать — вот лишь краткие итоги этого митинга, после которого мы с правозащитниками и гражданскими активистами многие часы провели в отделах полиции, стараясь помочь задержанным…

10 сентября восемь депутатов Законодательного Собрания — в полном составе фракции «Яблоко», «Партия роста» и «Справедливая Россия», — направили обращение прокурору города с требованием, в том числе, проверить законность действий Росгвардии при массовых задержаниях на этом митинге.

Прокуратура, как водится, ничего проверять не стала, и переслала обращение ровно тем, на кого мы жаловались — в Главное управление Росгвардии по Петербургу и области. Откуда мы 23 октября получили «замечательный» ответ.

Оказывается, при проверке «не выявлено случаев необоснованного применения физической силы и некорректного обращения с гражданами».

И оказывается, в материалах СМИ, которые мы приводили с своем обращении, «нет сведений, указывающих на конкретные действия сотрудников Росгвардии», и поэтому нечего проверять.

Иным словами — ничего не было. Не было ни избиений, ни жестоких задержаний, фотографиями которых (как и свидетельствами очевидцев) были буквально переполнены городские и федеральные СМИ — Петербург в тот день стал «рекордсменом» по числу задержанных.

Видимо, то что, в том числе, и я, присутствовавший на этом митинге, наблюдал лично — это было «корректное поведение» Росгвардии и полиции с гражданами. И били людей, швыряли их не землю, избивали уже лежавших, разбивали головы до крови, выкручивали руки — «обоснованно». И делали это сотни здоровых «лбов» из Росгвардии, в огромном количестве пригнанных на площадь Ленина, получающих зарплату из наших налогов, и на чье содержание уходят огромные деньги. Они разгоняли тех, кто выступает в защиту пенсионных прав, в том числе, и их родителей. Я пытался им это объяснять — но безуспешно. Они делали вид, что не понимали.

Ответ питерского управления Росгвардии нас возмутил — и мы направили обращение к директору Росгвардии Виктору Золотову.

Возглавляющему структуру, которую я еще в марте 2017 года в своем блоге на сайте «Эха» сравнивал, — и до сих уверен в этом сравнении, — с отдельным корпусом жандармов времен Российской империи. Уж больно схожи функции — охранять власть от народа.

Мы предложили генералу Золотову заняться делом.

Не приглашать представителей оппозиции встретиться с ним в ближнем бою на татами или на ринге, а заняться исполнением своих профессиональных обязанностей.

И дать поручение о проведении реальной проверки того, насколько «законно» и «корректно» действовали его подчиненные в Санкт-Петербурге, разгоняя согласованный митинг, задерживая и избивая его участников.

К письму мы приложили фотографии наиболее «корректных» и «законных» ситуаций.

Обращение подписали депутаты Борис Вишневский и Михаил Амосов («Яблоко»), Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко («Партия роста»), Надежда Тихонова и Александр Егоров («Справедливая Россия»).

Надеемся, что реальная проверка все-таки будет проведена. Мы, — и не только мы, — готовы предоставить для нее множество фактов и свидетельств поведения Росгвардии 9 сентября.

«Может на дуэль вызвать. Вы бы поаккуратнее как-то», — заметил мой друг Григорий Михнов-Вайтенко.

«Жандармов не удостаивают дуэли», — ответил я.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников
Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович