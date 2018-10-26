«Белорусский режим может рухнуть в одночасье в каждую ночь» 3 26.10.2018, 11:38

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Сергей Бахун

Фото: «Радыё Свабода»

Общество должно быть готова к такой ситуации.

Учитель, издатель, политик и патриот: брестчанин Сергей Бахун рассказал «Радыё Свабода» о своей борьбе в прошлом и нынешней деятельности.

От руки рисовал листовки, размножал на принтере и вместе с сестрой Еленой раздавал прохожим на улицах Бреста во время референдума 1995 года. Так 20-летний Сергей Бахун призвал людей «защищать Конституцию, демократию и национальные символы Беларуси».

«Для меня это было личным оскорблением: как это можно – отказываться от национальной символики?», - вспоминает Сергей. После референдума он присоединился к «Молодому фронту», а затем стал его председателем в Бресте.

Учитель географии - такую специальность он получил после окончания Брестского университета. В город над Бугом Сергей Бахун переехал из Припяти под Туровом после аварии на Чернобыльской АЭС.

Руководил подростковом клубом в Бресте в качестве педагога-организатора, но вынужден был оставить работу, так как были «маленькие зарплаты, идеологическое и административное давление, много непонятной и ненужной бумажной работы».

Магистр политических наук - такую научную квалификацию получил после окончания Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

«Нес в руках бело-красный флаг, вскидывал вверх руку и показывал два пальца» - с такой формулировкой Сергей Бахун получил административный штраф за участие в Дне Воли 1998 года в Минске.

За общественно-политическую деятельность активиста неоднократно задерживали в Минске и Бресте, он получал штрафы и отбывал административные аресты.

«Князь Витовт» - такое название получила магазин национальных изделий, который Сергей Бахун вместе с друзьями открыл в Бресте.

«Мне всегда было обидно: Брест – это «западные ворота» Беларуси, а город русифицирован, нет ни одной белорусскоязычной школы. И магазин национальных сувениров - это посильный вклад в дело белорусизации Бреста», - говорит Сергей.

Рак щитовидной железы - такой диагноз Сергей Бахун получил в 29 лет.

«Перед операцией невольно переосмысливал всю свою жизнь, думая, что не успел сделать. И поймал себя на мысли, что не прочитал романа Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим». И вот перед операцией день и ночь читал роман и думал: «Боже, я мог всю жизнь прожить и не прочесть такой прекрасной книги».

«Любовь сильнее лекарства», - заявил Сергей после победы над болезнью, став одним из героев книги библиотеки Радио Свобода «Жизнь после рака».

Путешествия-заплывы по полесским рекам - традиционный летний отдых, который Сергей предпочитает с друзьями и семьей:

«Мы прошли катамараном по Припяти от Лунинца до Турова! Наша экспедиция успешно завершилась: впечатлены пейзажами, животным и растительным миром Припяти», - говорит Сергей о нынешней поездке.

Женился на Светланой Завадской - вдове пропавшего оператора Дмитрия Завадского. Вместе растят 9-летнюю дочь Аделю. В журнале ARCHE работает коммерческим директором.

Вместе с матерью издает белорусскоязычные открытки. На собственные средства издал 3D-конструктор и 3D-пазл «Мирский замок».

Живет в двух городах: в Бресте, где имеет бизнес, и в Минске, где живет семья.

«Не решены те проблемы, из-за которых я стал активистом»

- Не жалеете «потраченного на политику» времени?

- Не жалею однозначно, потому что надо быть правдивым, прежде всего, перед самим собой. Чтобы спокойно ответить на вопрос: что ты сделал для осуществления своих мечтаний и идеалов, ради построения той страны, о которой мечтаешь?

Кроме того, у меня появились возможности заниматься другой деятельностью, которая также направлена на развитие общества и повышение самосознания людей.

И совершенно перестать быть общественно активным человеком нет шансов, потому что не решены те проблемы, из-за которых я стал активистом: государство не защищает национальные ценности, социальные и гражданские права.

Поэтому я остаюсь рядовым активистом Партии БНФ и сейчас с единомышленниками пытаемся зарегистрировать культурно-образовательную организацию «Дзея», чтобы заниматься общественными проектами.

Также занимаюсь изданием журнала ARCHE и белорусских книг - считаю это тоже очень важным делом воспитательного и гуманитарного порядка.

«Благодарен судьбе, что могу заниматься делом, которое люблю и в которую верю»

- А еще в Бресте вы имеете свой собственный «национально ориентированный» бизнес, да? Точно знаю, что вы собственноручно разработали, сконструировали и изготовили даже 3D-конструктор «Мирский замок».

- Это правда: в Бресте вместе с друзьями открыли сувенирный магазин «Князь Витовт». Здесь продается национальная атрибутика, открытки, рубашки с вышивкой и много еще из того, что влияет на самоидентификацию белорусов. И приятно, что эта продукция востребована.

Был такой случай, что инвалид на коляске приехал из Березовского района - попросил, чтобы его специально привезли в наш магазин. Этот человек был очень рад, что побывал в нем, и нам, естественно, такое внимание очень приятно. И эта востребованность национального в белорусском обществе постоянно растет.

Приходят, покупают и благодарят не только наши люди, но и туристы, которые хотят иметь именно белорусский сувенир. Словом, это дело приносит радость, и она имеет будущее. Я благодарен судьбе, что имею занятие, которое люблю и в которое верю.

3D-конструктор «Мирский замок» и белорусскоязычные открытки мы делаем вместе с моей матерью и сестрой Еленой, присоединяется и дочь Аделька - это наше семейное дело. Как раз Аделя первая озвучила идею создать 3D-конструктор с национальной архитектурой - в результате мы сейчас имеем «Мирский замок».ё

- Но как вам удается: иметь бизнес в Бресте, а семью в Минске? Вы реально где живете?

- В 2006 году, когда женился, я переехал в Минск, где провожу значительную часть времени, потому что здесь живет моя семья.

Но также стараюсь бывать и в Бресте, потому что там живут мои родители, друзья и много знакомых. Я люблю Брест, так как сформировался там как личность.

Когда я бываю где-то в Украине, то друзьям задаю вопрос: угадайте, сколько в Бресте белорусских школ? Начинают называть разные цифры, и тогда я говорю: правильный ответ - ноль. Ноль школ на белорусском языке в областном белорусском городе Бресте. Все сплошь не перестают удивляться: как такое может быть?

Или, к примеру, в следующем году будет праздноваться 1000-летие Бреста, а в городе нет зданий не то что тысячелетней давности, а даже в возрасте 400-500 лет. Это значит, что после захвата Российской империей город был разрушен и архитектурного наследия в нем не осталось.

Поэтому я тоже хочу что-то дать своему любимому городу - внести свой посильный вклад в его развитие.

«У Адельки три бабушки: моя мама, мама Светланы и мама Дмитрия Завадского»

- Светлана, ваша жена, так и оставила свое прежнее фамилию - Завадская?

- Да, это было наше общее решение. Ведь эта фамилия - дань памяти Дмитрию. Я даже и не думал настаивать, чтобы она ее меняла. В нашей семье мы чтим память о Дмитрии: у нас стоит его портрет, с его мамой Ольгой Григорьевной мы и созваниваемся, и встречаемся, помогаем при надобности.

Мы не теряем связи, а у нашей со Светланой дочери Адельки в результате есть три бабушки: моя мама, мама Светланы и мама Дмитрия - Ольга Григорьевна. Аделька ее так и называет - бабушка - и с радостью едет в гости.

- А как вы объясняете девочке, что у других детей по две бабушки, а у нее три?

- Мы говорим: Аделька, вот у твоего братика Юрия (сын Светланы и Дмитрия) также был папа. Но плохие люди плохо с ним обошлись, и его с нами сейчас нет. А Ольга Григорьевна - мама дяди Дмитрия, бабушка твоего братика, и она есть и твоя бабушка тоже.

Ну и так Адэлька знает о всех своих трех бабушках и всех трех одинаково любит. Юру любит тоже - он у нас уже взрослый человек, 27 лет. И ростом - я высокий, а он еще выше меня. Живет он уже отдельно со своей девушкой, а к нам приезжает в гости. Юрий имеет высшее образование и свое частную дело - он любит очень технику и работает в автосервисе.

- Трудно ли вам было привыкать друг к другу?

- Нет, ничего трудного не было. Мы сразу всей семьей - со Светланой и Юрой - подружились со всеми нашими родными и родственниками. Приняли друг друга и тоже стали родными людьми.

Мы начале рассуждали со Светланой, как быть со свадьбой - быть ей или нет. А после наши родственники сказали нам: знаете, в нашей жизни есть очень много печального и тяжелого. Подарите нам хоть что-то радостное и приятное. Так в итоге мы и решили сыграть свадьбу.

Ну а познакомились мы в санатории в Друскининкае - я проходил там реабилитацию послеоперации. По-моему, не прошло тогда и месяца, как я сделал Светлане «предложение руки и сердца». Понял, что это тот человек, с которым бы я хотел иметь семью и прожить остаток своей жизни. И понимал, что чем быстрее сделаю предложение, тем более получу удовольствия от жизни, и не ошибся.

«Если бы против Беларуси случилась какая-то агрессия, то семью я бы вывез, а сам вернулся защищать Родину»

- О каком будущем для Адели вы мечтаете?

- Родители видят это будущее по-своему, а дети чаще всего решают иначе. Поэтому я прежде всего хотел бы и мечтал, чтобы моя дочь жила в свободном демократическом государстве, где гарантированы права и свободы человека.

Чтобы у нее не было нужды заниматься общественной или политической деятельностью, чтобы государство заботилось об интересах общества, а дочь занималась профессиональной деятельностью и стала мастером в своем деле.

А пока Аделька ходит в обычную минскую начальную школу. Мы со Светланой, конечно, хотели бы, чтобы она училась в белорусскоязычном классе, но не смогли этого добиться. Поэтому обучаем ее белорусскому языку в семье и надеемся, что когда она закончит начальную школу, то будет возможность перейти в школу с белорусским языком обучения.

Она способная ученица, очень хорошо учится, и надеюсь, что у нее все получится.

- А если бы стал такой выбор: реализовать свой профессиональный и жизненный потенциал за пределами Беларуси без проблем, либо в своей стране, но тут за это надо было бы побороться - вы бы что выбрали?

- Я уже выбрал. Я живу и работаю здесь, в Беларуси, ради национальных идеалов, которые основываются на патриотизме и усилении нашего государства. И будущее свое и своей дочери я вижу только в Беларуси.

Даже если допустить, что против моей Беларуси случилась бы какая-то внешняя агрессия, то, наверное, семью я вывез бы из страны, но сам бы вернулся защищать мою Беларусь. Хотя я и не церковный человек, но верю в Бога. Зачем-то ведь мы родились на этой земле и Бог послал нас именно сюда. Безусловно, можно уехать за границу, где все готовое, где страна богата. Но мы сюда были посланы и нам назначено жить здесь. Поэтому и должны делать все, чтобы процветала та страна, в которую мы посланы Богом.

- Светлана вас поддерживает в этом?

- Естественно. Еще до того, как мы познакомились, когда я только мечтал жениться, уже тогда я хотел, чтобы она была моим единомышленником. Ведь жить в семье и иметь разные политические взгляды - это, наверное, сложно.

И Бог мне помог, поэтому благодарен и Богу, и судьбе, что мою жену, которая и близкий человек, и соратник. Мы часто обсуждаем со Светланой и общественные, и политические процессы, происходящие в стране, и приходим к пониманию.

Причем Светлана по образованию политолог, как и я. Поэтому мы дискутируем не эмоциями, а фактами и аргументами, приводим цитаты разных авторов - как и подобает профессиональным политологам.

5 вопросов Свободы:

Белорусская национальная идея – это...

Это когда каждый человек что-то делает для поддержки и защиты своего государства. Эта защита может быть различной: политической, культурной, социальной, военной и другой. Именно та, на которую способен каждый человек.

Назовите трех национальных героев Беларуси.

Максим Богданович - поэт, который большинство своей короткой жизни прожил за пределами Беларуси, но оставил нам глубокую и проникновенную поэзию, наполненную любовью к Беларуси. Алесь Черкашин - человек, который сильно любил Беларусь, но пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить агрессию против братской Украины. И Станислав Шушкевич, который поставил свою подпись под соглашениями, благодаря которым мы сегодня имеем независимую Республику Беларусь.

Какая книга больше всего повлияла на вас как на личность?

«Колосья под серпом твоим» - я просто в восторге от этой книги. Она стоит в нашем доме на почетном месте, и я очень благодарен Владимиру Короткевичу, что он оставил нам такое произведение, которое будут читать наши дети и внуки и которые является настоящим национальным сокровищем белорусов.

Сколько денег вам нужно для полного счастья?

Сложно назвать конкретную сумму в условиях девальвации: сегодня назовешь, а завтра дети прочитают и будут смеяться, что это за деньги такие. Нет такой определенной суммы, а должно быть столько денег, которые позволили бы обеспечить достойную жизнь семьи.

Когда и как в Беларусь сменится власть?

Как политолог, скажу, что мы имеем неоавторитарный режим. И такие режимы могут существовать, конечно, даже длительное время, но они очень хрупкие. Они могут обрушиться внезапно в каждую ночь. Поэтому сложно сказать, когда это случится, но это может случиться неожиданно. Ведь авторитарные режимы держатся на одном лице, а с ним может случиться, что угодно, и тогда эти режимы рассыпаются мгновенно. Поэтому общественность должна быть готова к такой неожиданности, чтобы были готовы и правительственные чиновники, и банкиры, и чиновники, и судьи - весь альтернативный государственный аппарат.