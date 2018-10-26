На аукционе Christieʼs впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом 26.10.2018, 11:44

Цена лота - 432 тысячи долларов.

На аукционе Christieʼs за 432,5 тысячи долларов продали картину, созданную искусственным интеллектом. Это первая подобная работа, проданная на крупном аукционе, заявили в Chirstieʼs; изначально лот оценивали в 7-10 тысяч долларов, пишет «Медуза».

Картина называется «Портрет Эдмона Белами» и входит в серию «Семья Белами», созданную французским коллективом Obvious с помощью искусственного интеллекта, который изучил 15 тысяч портретов XIV—XX веков.

Obvious использовали алгоритм генеративно-состязательной сети, который предполагает состязание двух нейросетей. Первая сеть, просмотревшая исторические портреты, пыталась создать свою картину; вторая сеть (так называемый дискриминатор) должна была отличить ее от настоящих.

«Цель — заставить дискриминатор думать, что новые изображения — это настоящие портреты. В таком случае мы и имеем результат», — рассказали в Obvious.

Как пишет The Verge, Obvious заимствовали (предположительно, в значительной мере) код 19-летнего художника Робби Бэррата, который известен созданием произведений искусства с помощью нейросетей (например, рэпа на основе текстов Канье Уэста).