Лукашенко обманул: стало известно во сколько обойдутся Беларуси Евроигры

Лукашенко обманул: стало известно во сколько обойдутся Беларуси Евроигры5
- 26.10.2018, 11:46
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Прихоть диктатора обойдется стране в 115 миллионов долларов.
Журналист и блогер Виктор Малишевский посчитал, во сколько Беларуси обойдутся Евроигры:
"В проекте бюджета-2019 на это 153,4 млн. руб. Плюс 76,9 млн. руб. в этом году взяли из резервного фонда Лукашенко
Итого: примерно 115 миллионов долларов", - посчитал журналист.
Кстати, Лукашенко первоначально обещал, что Евроигры обойдутся стране лишь в $50 миллионов:
"Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов долларов за эти годы. Это слезы для страны", - заявлял диктатор.
Telegram-канал "Экономика Беларуси" обратил внимание на то, что на Евроигры в 2019 году Беларусь потратит из бюджета больше, чем на культуру.