«Хамоватый, мог нагрубить на прежней работе» 26.10.2018, 11:57

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Четыре факта о задержанном главе Пуховичского района.

Что известно о Сергее Ленковце, попавшем под прицел правоохранительных органов? «Салідарнасць» собрала четыре показательных факта о задержанном главе Пуховичского района.

На прежнем месте работы мог нагрубить, но впечатление о себе оставил хорошее

Сергей Ленковец родился в Ганцевичском районе в 1973 году. Работал главным зоотехником в ОАО «Голоцк» в Пружанском районе, а потом долго руководил этим хозяйством.

С 2009 по 2015 годы Ленковец возглавлял Березинский райисполком. Бывший руководитель одного из предприятий города рассказал «Салідарнасці» о чиновнике следующее:

– В целом ничего плохо о нем сказать не могу. Да, хамоватый, мог нагрубить – особенно руководителям, некоторые из них даже боялись с ним общаться. Но человек был порядочный, при нем Березино действительно стал похож на город, навели порядок и провели благоустройство.

Ленковец интересовался работой каждого трудового коллектива, по мере возможности старался решить все проблемы, с которыми к нему обращались. Правда, и с руководителей спрашивал. Когда начиналась посевная, он из колхозов вообще не вылазил. Едешь на работу, а он в 7.30 уже несется с какого-то хозяйства. Теперь у нас такого уже нет.

Фото «Сельской газеты»

Не сказать, чтобы он уж что-то грандиозное сделал, но люди пожалели, когда его перевели в Пуховичский район.

Единственный минус ему, наверное, можно поставить за то, что в его бытность «Здравушка» подмяла под себя Березинский сыродельный завод. Раньше за счет его прибыли район держался, а теперь налоги идут в Борисов, да и на предприятии дела ухудшились.

В Березино не было слухов про то, что Ленковец берет взятки или еще чего-то нарушает.

С гендиректором ЗАО «Пуховичский агропродукт» Иваном Гумовским, которого также задержали. Фото газеты «Пухавіцкія навіны»

Получил от Лукашенко именные часы

Десять лет назад ОАО «Голоцк» под руководством Сергея Ленковца вошло в двадцатку лучших в стране. По этому поводу он получил благодарность Лукашенко и именные часы, которые носил до последнего времени.

Супруга возглавляет профсоюз АПК

Людмила Ленковец возглавляла Березинскую районную профсоюзную организацию работников агропромышленного комплекса, а затем вслед за переездом мужа в Пуховичский район заняла аналогичную должность там.

Фото с сайта berezino.minsk-region.gov.by

Людмила Ленковец часто выезжает на поля, чтобы вручить труженикам благодарственные письма.

Пуховичский район «стал при нем развиваться»

Весной этого года «Сельская газета» писала, что за два года под руководством Ленковца «агрокомплекс района добавил 30% объемов производства и работает с прибылью».