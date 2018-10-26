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В «ДНР» делят власть и собственность

  • 26.10.2018, 12:17
Временный глава "ДНР" Денис Пушилин (в центре) приезжает на церемонию собственной инаугурации.
Фото: Reuters

После ликвидации Захарченко в эрзац-«республике» все поменялось.

В так называемой "ДНР" через три недели должны состояться выборы главы "республики", которые Украина и западные страны считают незаконными и противоречащими условиям Минских соглашений. При наличии абсолютной уверенности в победителе есть такая же массовая абсолютная неуверенность в завтрашнем дне. За почти два месяца, прошедших после гибели в результате покушения бывшего главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, в "ДНР" сменилось всё – система власти, ее российские кураторы и, главное, цены, сообщает svoboda.org.

На днях в Донецке произошло эпохальное для этих мест событие – состоялось разделение властей. И.о. главы "ДНР" Денис Пушилин назначил полноценного председателя совета министров – Александра Ананченко. До убийства Александра Захарченко власть в республике была сосредоточена в одних руках и названия постов ничего особенного не значили. Захарченко был одновременно и главой "ДНР", и председателем совета министров, и руководителем провластной и самой массовой общественной организации "Донецкая республика" – в нее почти автоматически зачисляли всех бюджетников. Через назначенного депутатом и парламентским руководителем личного охранника Захарченко контролировал самую крупную фракцию Народного совета (местного эрзац-парламента) с тем же названием – "Донецкая республика".

Реальную власть над подконтрольными местным экономическими активами и финансовыми потоками олицетворял друг Захарченко – министр налогов и сборов Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"). Можно было говорить о некоторой самостоятельности донецких деятелей – ведь у них под контролем находились кое-какие экономические объекты и, соответственно, деньги. А именно – контроль над железной дорогой, некоторыми шахтами, небольшой металлургический завод с Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом и свои батальоны списочным составом до 9 тысяч человек (в реальности – около 4 тысяч).

Сейчас батальоны переаттестованы и переведены под командование МВД и армейского корпуса "народной милиции ДНР", то есть под контроль российских кураторов. А абсолютно все крупные промышленные активы оперативно перешли под контроль компании "Внешторгсервис" (местные зовут ее коротко – ВТС). Она имеет официальный адрес, совпадающий с местоположением памятника Ленину на центральной площади Донецка, и не имеет ни одного публичного офиса, пресс-секретаря или другого публичного лица. Известна фамилия генерального директора фирмы – бывшего вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова.

Новый премьер-министр "ДНР" Александр Ананченко – из того же круга. Был назначен вице-премьером уже после смерти Захарченко. На тот момент донецкие официальные СМИ смогли сообщить о нем только предыдущий пост – советник в компании "Внешторгсервис" – и тот факт, что у Ананченко есть высшее образование. У теперь уже премьер-министра нет даже фотографии – новости о нем официальные ресурсы "ДНР" иллюстрировали либо флагом, либо лицом Пушилина.

24 октября произошла "развиртуализация" россиян – как Пашкова, так и Ананченко. Сайт совета министров "ДНР" сообщил, что с компанией ВТС подписан договор о социальной ответственности, и опубликовал единственное фото, где с затылка виден Ананченко и можно рассмотреть Владимира Пашкова. ВТС теперь будет отчислять на социальные нужды "ДНР" по 12,5 млн рублей в месяц, то есть 150 млн рублей в год. Это – цена за контроль над всей промышленностью на неподконтрольной Украине территориях Донбасса.

"Я понимаю, что при Захарченко и Тимофееве были схемы, но никто, кроме них, по-крупному не воровал, их боялись, цены держали, – горячо поясняет корреспонденту Радио Свобода источник в Народном совете "ДНР". – Теперь всё, что было на этой территории, ушло под ВТС, абсолютно всё – и за это на республику дадут 150 миллионов рублей в год. Это же беспредел!"

В заместители к Ананченко назначен известный в Донецке человек – бывший депутат городского совета от Партии регионов и директор местного парка имени Щербакова Игорь Мартынов. Он долгое время при Захарченко был администратором Донецка. Теперь с его назначением связывают громкий арест бывшего секретаря Донецкого городского совета Сергея Богачева. Богачев стоял у истоков подготовки "русской весны" в Донецке. Именно он организовывал отпор якобы едущим в Донецк колоннам "Правого сектора", которые в итоге так и не материализовались, но под их "приезд" в облгосадминистрации в 2014 году заварили металлом нижние этажи и привезли шахтеров в касках. Позднее Богачев преимущественно жил в Москве и преподавал в одном из вузов. Как и все крупные регионалы, он был в списках невъездных в "ДНР" при Захарченко. Сейчас его вдруг арестовали, обвинив в краже печати горсовета в 2014 году. К Богачеву не допускают ни родственников, ни адвокатов.

"Богачев появлялся в Донецке с весны этого года. У него умирал отец, и его пустили сюда, – поясняет ситуацию источник Радио Свобода в Донецке, хорошо знакомый с ситуацией. – У него был бизнес, связанный с арендой недвижимости, машина с московскими номерами, он бороду отпустил. Арест Богачева связывают исключительно с возвращением во власть Мартынова. Личная месть!"

Личные мотивы встречаются в Донецке на каждом шагу и очень мешают понимать общую картину происходящего. При невыясненном статусе кураторов, которые будут следить за политической частью процессов в Донбассе (экономическими, по мнению источников, уже занимается вице-премьер РФ Дмитрий Козак), все время нарываешься на умолчания или личные конфликты и интересы, связанные с "отжимом" бизнеса еще недавно полноценных хозяев региона.

Во власти все неясно. Источник в совете министров "ДНР" описывает сложившуюся ситуацию как "массовые чемоданные настроения". "Увольнений нет, но все понимают, что после 11 ноября все будут менять, и нынешние руководители, возможно, временные – чего бы им так лица прятать? Все в растерянности! – поясняет он. – Перекрыли здание на Пушкина, 7б, со всех сторон, на бульвар Пушкина заехать вообще невозможно, на каждом углу останавливают движение, свои машины по 150 раз на дню подсвечивают, зеркалами днища просматривают – настолько все перепуганы после гибели Захарченко!"

По адресу бульвар Пушкина, 7б, до войны находился офисный центр, где квартировали бизнес-корпорации Бориса Колесникова и офис хоккейного клуба "Донбасс". Сейчас там расположена часть министерств "ДНР".

Об Александре Ананченко говорят, что это "креатура Козака" и его задача – навести порядок в экономике "ДНР". Главная повестка дня – не политическая, а экономическая. О помощнике президента РФ Владиславе Суркове, в свою очередь, можно услышать, что подчиненные ему эксперты и политологи, работавшие в "ДНР", "распущены пока по отпускам", а сам Сурков теряет влияние на самопровозглашенные республики Донбасса. При этом источники в Донецке однозначно утверждают, что избрание Дениса Пушилина на пост главы "ДНР" контролируют и организуют прибывшие из Москвы люди с позывными "Чайка" и "Патриот". До 2016 года "Чайка" вполне официально курировал в Донецке СМИ, а "Патриот" – внутреннюю политику.

Экономика признана приоритетом для новых назначенцев во власть "ДНР" не зря. Заработная плата для врачей и учителей в 7 тысяч рублей считается хорошей, зачастую она составляет лишь 5 тысяч. Объявлено о повышении зарплат в бюджетной сфере на 10% с 1 ноября. Обещано, но пока не выполняется, повышение на 20% стипендий – они составляют 1500 рублей в месяц. Самые массовые пенсии в "ДНР" – на уровне 3 тысяч рублей.

В то же время в последние недели отмечается резкий рост цен. "На начало 2018 года цена на курятину местную была 104–114 рублей, а сейчас уже 150 за килограмм, – рассказывает жительница Донецка Наталья. – Куриная грудка стоила 165 рублей, сейчас – 250. При этом цена свинины у нас 280, зачем такая курятина?! И это цены после снижения пошлин на ввоз куриного мяса в республику: было 25%, стало 10. Яйца стоят 80 рублей – после 56!"

Курятина была "народным мясом" в "ДНР" за счет наличия крупного собственного производства – Шахтерской птицефабрики, на продукцию которой жестко держали цены. Сейчас, по официальной версии – из-за неурожая зерновых и роста цен на корма, курятина резко дорожает.

"Это предприятие было Захарченко, "под патронатом главы", как у нас говорят, и сейчас его доводят до банкротства, перекупают за три копейки и снова потом нарастят производство!" – считает источник в правительстве "ДНР". По общему мнению, кто-то при смене власти "решает свои личные вопросы".

Рост цен, и именно в последние полтора месяца, отмечается и на другие продукты питания. "Подорожали молочные продукты, колбаса, рыба, например – если мороженая селедка стоила 90 рублей, то сейчас 115, скумбрия была 120, а сейчас 150 рублей. Все дорожает!" – говорит дончанка Наталья.

Новое правительство идет на экстраординарные шаги. Кроме снижения пошлин на курятину, в три раза (со 150 до 50 долларов за тонну) снижены ввозные пошлины на топливо. Пока цены не реагируют.

При ухудшении уровня жизни предвыборная риторика воспринимается в Донецке с раздражением. "Ты интервью Чеснакова читал? – спрашивает меня знакомый по довоенной жизни журналист. – У нас после него Пушилину дали кличку "99%"!"

Алексей Чеснаков – руководитель аналитического Центра политической конъюнктуры, который упорно связывали с Владиславом Сурковым, – известный в Москве эксперт по самопровозглашенным республикам. О том, какая явка будет на предстоящих 11 ноября выборах, ни Чеснаков, ни кто-либо другой прогнозов не дают. Отсутствие людей на избирательных участках может стать большой имиджевой проблемой для "ДНР". Если, конечно, понятия "имидж" и "репутационные издержки" все еще применимы к "Донецкой народной республике".


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