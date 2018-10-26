Очнитесь, граждане! 26.10.2018, 12:13

Фото: kp.by

Дадим понять, что не желаем слушаться дрессировщиков в погонах и мантиях.

В самой по себе новости о преследовании за использование речевки «Кто не скачет - тот москаль!» ничего удивительного и неожиданного нет. Для диктатуры - норма сажать и штрафовать за не угодные сегодня слова. Да и пример восточного соседа, где цитаты из «Чипполино» наравне с призывами Герцена с легкостью признаются экстремизмом, заразителен, пишет Telegram-канал «Баста!»

Похоже, что у наших укротителей просто руки не доходили до подобного. Но дело сделано, пробный камень запущен, процесс пошел. Теперь за эту фразу можно дать штраф или арестовать. Сама кричалка, ей богу, небольшой ценности, но вопрос-то не в этом.

Тревогу вызывает реакция нашего общества на этот запрет. Казалось бы умные люди наперебой кинулись играть в эзопов язык, заменять «экстремистское» слово на созвучные, играть со смыслами. Очнитесь, граждане! Вам запретили не одну кричалку, а вообще рот открывать. Стерпите и прогнетесь – эта поза станет для вас нормой.

Запретят ли другие «кричалки» и слова, неприятные для вас? Это не важно. Свобода говорить и писать, что считаешь нужным – либо есть, либо нет. Тем более, что для диктатуры всегда будет характерно правило: «Друзьям все, а врагам закон». Социально близких оно просто не заметит. Так что делать будем? Есть предложение: каждому начать с себя. Принять решение, будет он гнуться или нет. Писать эти слова везде, давая понять, что не желаем слушаться дрессировщиков в погонах и мантиях.