Вице-премьер Украины предложил белорусским чиновникам в Гомеле выступать по-белорусски 12 26.10.2018, 12:49

3,024

Геннадий Зубко

Никто не смог.

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле обратился к белорусским участникам мероприятия с просьбой выступать на белорусском, а не на русском языке, пишет РИА «Новости».

Первый Форум регионов двух стран проходит 25—26 октября в Гомеле. Предполагается, что в нем примут участие Лукашенко и Петр Порошенко.

«Я рад приветствовать всех здесь на форуме, первом форуме регионов Украины и Беларуси. Две недели назад мы провели заседание украинско-белорусского комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Это был очень конструктивный диалог, и мы достигли (соглашения в решении) ряда вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Беларуси. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — сказал Зубко.

Между тем, белорусские участники форума продолжили выступать на русском языке.