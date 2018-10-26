Дилемма для водителя: поступить «по ПДД» или «по-человечески»? 26.10.2018, 13:23

Узкий дворовый проезд — сколько конфликтов между водителями он видел.

На чьей стороне препятствие, кто кому должен уступать, кому проще это сделать — столько вопросов, и каждый водитель на них отвечает по-разному. Что означает поступать «по-человечески» и всегда ли это тождественно соблюдению ПДД?

Читатель onliner.by с ником makus двигался по проезду между жилыми домами. Улица Калиновского — там во дворах тесновато. У края проезжей части слева припаркованы автомобили, а навстречу автору видео движется девушка на Mini. Оба водителя остановились. «Вы приехали», — обреченно выдохнул Дарт Вейдер, указывавший дорогу.

— Такое у меня первый раз, — рассказал корреспонденту Onliner.by наш читатель. — Обычно машины тормозят там, откуда девушка на Mini двигалась, — там площадка возле магазина и в основном свободно. Достаточно посмотреть видео до конца: девушка могла спокойно тормознуть на той площадке без всяких манипуляций. И сам так же поступаю, когда выезжаю, а с моей стороны препятствие в виде припаркованных авто.

Но заранее не остановились ни девушка, ни автор видео.

Ранее в ГАИ комментировали подобные случаи.

В Правилах дорожного движения сказано (п. 98): «Если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу».

У девушки были другие аргументы: «Машина следует на выезд — она в приоритете. А вам здесь чуть-чуть притормозить — и я бы проехала. Вот по-человечески: вам здесь чуть-чуть остановиться, и я выезжаю. А мне сейчас сдавать назад».

В Госавтоинспекции корреспонденту оnliner.by подтвердили: никакого приоритета у выезжающего в этой ситуации нет — нужно строго руководствоваться ПДД. Так что аргумент о приоритете — не аргумент. Как же быть?

— Меня упрекнули, что я поступил не по-человечески. И я вообще не любитель ругаться, — отметил собеседник. — Если бы девушка сразу попросила уступить — сразу бы и отъехал. А она начала с приоритетов — я даже засомневался.

Мужчина отъехал, освободив проезд для Mini. Девушка в ответ моргнула «аварийкой».

— Белое авто еще стояло по-королевски, иначе я бы затормозил или ушел бы на это место. А так пришлось уходить влево, чтобы Mini пропустить. Ей, кстати, в той ситуации проще было отъехать, потому что по прямой. Я отъехал «змейкой», благо парктроник в машине есть. Переживал, что Mini не протиснется — поцарапает мне машину, но девушка хорошо чувствует габариты своего авто, — добавил makus.

Мужчина добавил, что никаких претензий к другому водителю не имеет. Но хотел бы, чтобы автомобилистка разобралась в ПДД и приоритетах.