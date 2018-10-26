Bloomberg: Венесуэла проводит кэш через малоизвестный банк в России 26.10.2018, 13:34

Москва помогает Мадуро обходить санкции США.

Малоизвестный государственный банк в Москве стал опорой для президента Венесуэлы Николаса Мадуро в попытках обойти санкции США, которые отрезали его страну от мировой экономики, сообщает Bloomberg (перевод – finanz.ru).

АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", принадлежащий России и Венесуэле, не попал под санкции и используется правительством Мадуро для перевода платежей своим поставщикам. Более того, чиновники в Каракасе призывают местные банки и компании проводить международные транзакции через Еврофинанс, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Для Мадуро на кону стоит многое. Отчаянно желая преодолеть экономический коллапс и восстановить ощущение нормальной жизни, авторитарный лидер должен найти способ вернуть компании на международные рынки, чтобы они могли выполнять такие простые задачи, как импорт и экспорт товаров или перевод денег из Каракаса в Майами.

Ведущие американские и европейские финансовые институты разорвали связи с венесуэльским бизнесом из-за ограничений, которые ввели США, чтобы наказать режим Мадуро за нарушения прав человека, политические репрессии и взяточничество. Но Еврофинанс с его уникальной структурой капитала, созданный как совместное предприятие в период сотрудничества между Владимиром Путиным и покойным Уго Чавесом, игнорирует эти опасения. Во всяком случае он становится все больше вовлечен в венесуэльские рынки.

Встречи с банками

За прошедший месяц как минимум во время двух встреч с местными частными банками чиновники центробанка страны говорили, что им необходимо открыть счета в Еврофинансе для участия в валютных аукционах, сообщили два источника, участвовавшие в обсуждениях. На этих аукционах боливары обмениваются на евро, юань и другие валюты вместо долларов, сказал на прошлой неделе вице-президент по экономике Тарек Эль-Айссами.

Кроме того, подрядчикам государственного нефтяного гиганта Petroleos de Venezuela SA также предлагается открывать счета в Еврофинансе для получения платежей за рубежом, говорят два источника, непосредственно знакомые с ситуацией.

В последние годы Еврофинанс вырос в основном из-за потрясений в банковском секторе, написала по электронной почте пресс-служба банка, не прокомментировав, увеличился ли бизнес конкретно в Венесуэле. Приток клиентов из проблемных банков, выгодные комиссии, скорость расчетов и привлекательные процентные ставки по депозитам оказали положительное влияние на работу банка, говорится в сообщении.

Центральный банк Венесуэлы и PDVSA не ответили на просьбы о комментариях.