закрыть
26 октября 2018, пятница, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Зима столетия»: к чему следует готовиться белорусам?

7
  • 26.10.2018, 13:38
  • 11,210

Нынешняя осень в Беларуси выдалась как никогда теплой.

По крайней мере, сентябрь и большая часть октября. Именно по этой причине все чаще в социальных сетях и СМИ можно встретить публикации о грядущей весьма суровой зиме, пишет udf.by.

Некоторые утверждают, что зима станет самой холодной за последнее столетие. Но так ли это на самом деле? Ведь и в прошлом году бытовали подобные слухи. Они не подтвердились.

Зато оправдался прогноз Гидрометцентра России для регионов, граничащих с Беларусью. Любопытный факт: российские синоптики заявили, что прогнозы  за последние 18 лет оправдывались в 58-81% случаев. Нынешние ожидания Гидрометцентра на предстоящую зиму в приграничных с нашей страной территориях подразумевают значения температуры воздуха около или выше средних многолетних показателей.

В частности, выше среднемесячной нормы температура воздуха будет в ноябре. Однако декабрь и январь серьезно поморозят граждан – они, согласно прогнозам, будут холоднее, чем годом ранее. Февраль не должен превысить характерные для этого месяца показатели.

Какой выдастся зима в Беларуси – узнаем уже совсем скоро. Не понаслышке.


популярное за неделю

Мнение

Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников
Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович