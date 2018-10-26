Влетели в копеечку: десять самых дорогостоящих сооружений в мире 4 26.10.2018, 13:48

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Cчет идет на миллиарды долларов.

На прошлой неделе стало известно, что храм Святого Семейства в Барселоне, также известный как Саграда-Фамилия, заплатит городским властям 36 миллионов евро, за то что более 130 лет строительство шло без официального разрешения. По словам мэра Барселоны Ады Колау, соглашение между властями города и ответственным за строительство архитектурным бюро — историческое, ведь храм начали возводить еще в 1882 году. По оценкам специалистов, по состоянию на 2018-й строительство обходится в 25 млн евро в год, а работы будут завершены к 2026 году — к 100-летней годовщине смерти автора проекта Антонио Гауди (1852–1926). «Вокруг света» вспоминает еще 10 сооружений со всего мира, на возведение которых были потрачены грандиозные суммы*.

Абрадж аль-Бейт (Мекка, Саудовская Аравия)

Стоимость: 15 млрд долл.

Завершение строительства: 2012 г.

Комплекс высотных зданий Абрадж аль-Бейт — это не только самое дорогостоящее, но и самое тяжелое сооружение в мире, а также самое высокое здание в Саудовской Аравии (601 м). В мире же по высоте его превосходят только небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (828 м) и Шанхайская башня (632 м).

В первую очередь Абрадж аль-Бейт знаменит тем, что возведен буквально в центре мусульманского мира — через улицу от комплекса расположен вход в мечеть аль-Харам, во дворе которой, в свою очередь, находится главная святыня ислама — Кааба. Самая высокое здание в комплексе — Королевская часовая башня. В ней находится отель, в котором могут разместиться 100 тыс. из более чем 5 млн человек, ежегодно посещающих Мекку для участия в хадже.

Аэропорт Берлин-Бранденбург (Берлин, Германия)

Стоимость: 10,7 млрд долл.

Завершение строительства (предполагаемое): 2020 г.

Сдать в эксплуатацию до сих пор строящийся в Бранденбурге аэропорт имени Вилли Брандта, первый камень в фундамент которого был заложен еще в 2006 году, должны были в 2011-м. Но строители не уложились в сроки. Более того, с тех пор официальная дата открытия новой воздушной гавани Берлина неоднократно переносилась: с 2012-го на 2013-й, затем на 2014-й и 2019-й. Теперь власти города и ответственные за проект лица называют 2020-й как наиболее вероятный год завершения строительства, хотя отдельные специалисты дают и куда менее оптимистичный прогноз — по их мнению, грандиозный аэропорт откроется не ранее 2023-го.

В любом случае, как только это случится, Берлин-Бранденбург станет главным и единственным аэропортом германской столицы: обслуживающие город в настоящий момент Тегель и расположенный на территории будущего гиганта Шёнефельд закроют.

Третий энергоблок АЭС «Олкилуото» (Эурайоки, Финляндия)

Стоимость: 9,1 млрд долл.

Завершение строительства (предполагаемое): 2018 г.

Первые два энергоблока атомной электростанции «Олкилуото», расположенной в Западной Финляндии, были заложены в 1974 и 1975 году, а подключены к сети и введены в эксплуатацию в 1978/79-м и 1980/82-м соответственно. О необходимости возведения« Олкилуото-3» заговорили 2002 году, а строительство началось в 2005-м.

Третий энергоблок планировали запустить в коммерческую эксплуатацию в 2010 году, но впоследствии дата неоднократно переносилась. В последний раз как предположительный год завершения строительства назывался 2018-й, при этом за минувшие 13 лет стоимость проекта выросла почти втрое — до 9 с лишним млрд долл.

Курортный комплекс Marina Bay Sands (Сингапур)

Стоимость: 5,5 млрд долл.

Завершение строительства: 2010 г.

Три 55-этажные башни высотой 200 метров каждая, на которых расположена большая терраса в виде гондолы. В гондоле — легендарный бассейн «инфинити» и сад площадью 12,4 тыс. кв. м. Наверняка вы хоть раз видели это чудо архитектурного гения Моше Сафди на иллюстрациях и в туристических проспектах — в свое время гостиничный комплекс Marina Bay Sands наделал немало шума, собрав всевозможные премии и награды после открытия в 2010 году.

Впрочем, за прошедшие годы тут мало что изменилось: не отель, а настоящий курортный комплекс с бутиками, парковками, собственным казино, ресторанами и так далее — сосредоточие роскоши в технологичном Сингапуре.

Штаб-квартира компании Apple (Купертино, Калифорния, США)

Стоимость: 5 млрд долл.

Завершение строительства: 2017 г.

Штаб-квартира одной из крупнейших мировых корпораций, она же Apple Park, напоминает огромную летающую тарелку, приземлившуюся в калифорнийском Купертино. Проект здания и прилегающего к нему кампуса (все постройки занимают площадь в примерно 71 га) разработали в архитектурном бюро притцкеровского лауреата Нормана Фостера. Разумеется, при активном участии на тот момент CEO компании Стива Джобса. «У нас есть шанс создать лучшее офисное здание в мире. Думаю, что студенты-архитекторы будут приезжать сюда, чтобы увидеть его», — заметил Джобс незадолго до своей смерти в 2011 году

К сожалению, предпринимателю и изобретателю не удалось увидеть свое детище во плоти: строительство Apple Park началось только в 2013-м и завершилось в 2017 году, на возведение фантастического комплекса ушли рекордные 5 млрд долл. Так как Стив Джобс хотел, чтобы кампус был больше похож на национальный парк, почти 80% территории кампуса покрыли зеленые насаждения.

Курортный комплекс Resorts World Sentosa (Сингапур)

Стоимость: 4,9 млрд долл.

Завершение строительства: 2010 г.

Еще одно сингапурское чудо архитекторы — курортный комплекс Resorts World Sentosa включает в себя несколько отелей, казино и несколько развлекательных парков, один из которых — тематический Universal Studios. В расположенном на территории комплекса океанариуме содержатся более 100 тыс. представителей 800 видов морских животных.

Отель и казино Cosmopolitan (Лас-Вегас, Невада, США)

Стоимость: 3,9 млрд долл.

Завершение строительства: 2010 г.

Роскошные отель и казино Cosmopolitan — место на Лас-Вегас-Стрип, где в буквальном смысле слова можно стать миллионером за считаные секунды. Если вам, конечно, повезет.

Две башни высотой 184 метра каждая, построенные на деньги и под четким и чутким руководством крупнейшего финансового конгломерата Германии Duetsche Bank, впоследствии были проданы американской инвестиционной группе компаний Blackstone Group за 1,73 млрд долл., то есть менее чем за половину от суммы, потребовавшейся на строительство сооружения. И это неспроста: комплекс не приносит владельцам дохода, даже наоборот, только требует все больших и больших затрат на содержание.

Центр международной торговли 1 (Нью-Йорк, США)

Стоимость: 3,8 млрд долл.

Завершение строительства: 2012 г.

Центр международной торговли 1 в Нью-Йорке, который иногда ошибочно называют Всемирным торговым центром 1, — это центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене и шестой по высоте небоскреб в мире (541,3 м). Здание расположено в северо-западном углу участка, на котором стоял разрушенный 11 сентября 2001 года в результате террористического акта комплекс Всемирного торгового центра, включавший известные башни-близнецы.

Дворец Парламента (Бухарест, Румыния)

Стоимость: 3 млрд долл.

Завершение строительства: 1997 г.

Самое «старое» здание в нашем списке. Знаменитый архитектурный памятник в Бухаресте был построен еще во времена Социалистической Республики Румынии. Дворец собрал целую россыпь «званий». Так, это:

• крупнейшее в Европе гражданское административное здание и второе крупнейшее административное здание в мире после американского Пентагона;

• крупнейшее в мире здание парламента (площадь Дворца составляет 350 тыс. кв., объем — 2,55 млн куб. м);

• самое тяжелое в мире административное здание (прибл. 4,1 млн тонн).

Отель Emirates Palace (Абу-Даби, ОАЭ)

Стоимость: 3 млрд долл.

Завершение строительства: 2005 г.

Завершает список дорогостоящих сооружений открытый в 2005 году в арабском Абу-Даби отель Emirates Palace. Отель служит местом приема официальных гостей правительства ОАЭ, к услугам которых 394 роскошных номера.

На строительство Emirates Palace помимо прочего ушло примерно 110 тыс. куб. м мрамора 13 видов, в том числе редких видов камня из Китая, Индии, Италии и Испании. А еще на территории отеля есть собственный пляж протяженностью в 1,3 км и 85 гектаров зеленых лужаек и садов.