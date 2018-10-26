На Дзяды ресторан в Куропатах будет закрыт по «техническим причинам» 9 26.10.2018, 13:59

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Фото: tut.by

Владельцы испугались шествия в урочище?

28 октября, в воскресенье, ресторан «Поедем поедим», находящийся в непосредственной близости от урочища Куропаты, работать не будет «по техническим причинам». Об этом сообщил в своем фейсбуке Павел Северинец, пишет nn.by.

В воскресенье в Куропатах состоится традиционная акция памяти на Дзяды (накануне дня поминовения). Ее участники пройдут от ст. метро «Парк Челюскинцев» до урочища, чтобы почтить память расстрелянных в годы сталинских репрессий.

Напомним, что вход в ресторан начиная с мая пикетируют активисты, требуя закрыть «ресторан на костях».