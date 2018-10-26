Бюджет-2019: еще больше денег на КГБ, МВД и армию 18 26.10.2018, 14:26

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Фото: БелТА

Деньги налогоплательщиков продолжают идти на охрану диктатора.

Как и в предыдущие годы, значительные суммы закладываются под охрану правопорядка и государственную безопасность. На эти цели в следующем году запланировано потратить свыше 2 миллиардов 300 миллионов рублей - почти на 200 миллионов рублей больше, чем в этом году, сообщает «Радыё Свабода».

Больше, чем в прошлом году средств будет направлено на нужды Министерства внутренних дел - свыше 850 миллионов рублей (в бюджете 2018 года было 790 миллионов).

На КГБ запланировано выделить 190 миллионов рублей (на 2018 год было 160 миллионов), на пограничную службу - 212 миллионов (было 197 миллионов), на МЧС - 238 миллионов (было 230 миллионов рублей).

Приблизительно одинаково получат структуры пограничной службы, уголовно-исполнительной системы, подразделений ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов государственной безопасности - по 200 миллионов рублей.

Кроме того, почти 1 миллиард 200 миллионов рублей будет вложено в национальную оборону и Вооруженные силы. Это на 100 миллионов рублей больше, чем в этом году.