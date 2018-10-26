закрыть
26 октября 2018, пятница, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

За сборную Беларуси в Кубке Дэвиса сыграет 17-летний теннисист

  • 26.10.2018, 14:51
Александр Згировский

У Максима Мирного появился напарник, который младше его на 24 года.

Предстоящие два дня крайне важны для мужской сборной Беларуси по теннису. В гостевом поединке со словаками решится, в каком дивизионе наша национальная команда проведет ближайшие встречи, пишет «Трибуна».

Если белорусы победят в Братиславе, то получат путевку в квалификацию новой Мировой группы. В случае неудачи подопечные Владимира Волчкова начнут следующий сезон в группе II Евро-Африканской зоны, откуда мы с таким трудом в свое время выбрались.

Накануне в пресс-центре спортивного комплекса NTC Aegon Arena, где в пятницу начнутся матчи против словаков, белорусский капитан удивил многих, объявив, что первый номер сборной Илья Ивашко пусть и находится в Братиславе, но на корте не появится. Причиной стала травма, полученная теннисистом на турнире ATP в Антверпене. Белорус на прошлой неделе в Бельгии дошел до четвертьфинала, где был вынужден сняться перед матчем с 14-й ракеткой планеты Кайлом Эдмундом.

Волчков до последнего надеялся, что лидер все же успеет восстановиться, однако состояние белоруса по-прежнему не позволяет выходить на корт. «По факту, у него травма, которая не позволяет выступить на этой неделе. Это все, что я могу сказать», – был краток Волчков после жеребьёвки.

Капитану не осталось ничего другого, как бросить в бой четвёртого номера команды 17-летнего Александра Згировского – абсолютного дебютанта Кубка Дэвиса. Помимо него в одиночке сыграет Егор Герасимов, а в паре вместе с Андреем Василевским поборется неувядающий Максим Мирный, который на 24 года старше Згировского.

Фамилия Згировский знакома только экспертам. Александр не так давно появился в рейтинге ATP, где на данный момент занимает 1894-е место. Лучшим достижением в карьере белоруса является 1743-я позиция, которая была у него в марте текущего года.

Примечательно, что сейчас из всех наших теннисистов в мировом рейтинге Згировский лишь на 14-й позиции – ниже Игнатика, Бетова, Шило и Жирмонта, на которых в Братиславе Владимир Волчков не рассчитывает.

Чем же примечателен этот молодой теннисист?

Згировский родился в Минске в 2001 году в семье милиционера и учительницы. Тренером теннисиста является Евгений Лавренов, работающий в столичном РЦОП по теннису. Среди своих сверстников Александр сразу же стал выделяться. Несмотря на излишнюю эмоциональность на корте, ему удалось зарекомендовать себя как одного из самых перспективных теннисистов страны. В 12 лет Згировский победил на международном турнире «Open des 10-12 du TCBB», проходившем во Франции. Через два года стал лучшим на Tennis Europe в Минске, в этом же возрасте он был лидером национального рейтинга.

Минчанин, входивший в мировой топ-20 среди сверстников, не остался без внимания спонсоров. «Евроопт» выделил для молодого теннисиста деньги, которые помогли выезжать на заграничные турниры. «Саше было, наверное, около 13 лет, когда «Евроопт» нам выделил грант в 50 тысяч долларов. И мы несколько раз съездили с сыном на различные соревнования. Это было очень здорово! В это время он выигрывал турнир за турниром, проводимые под эгидой Европейской теннисной федерации», – рассказал отец Александр Згировский.

Следующий ступенькой в развитии карьеры теннисиста стали турниры ITF, где, начиная с 2015 года, пошуметь пока не получается. Лучшим достижением Згировского в одиночном разряде на данный момент является недавний выход в 1/8 финала турнира Sweden F5 Futures, проходившего в шведском Фалуне. Пятничный поединок с Мартином Клижаном (к слову, 46-й ракеткой планеты) будет пока самым важным в карьере минчанина.

Отметим, что в Братиславе белорусы сыграют на грунте, где Згировский старается особо не выступать. Подавляющее большинство турниров ITF у Александра проходило на харде. На грунтовой поверхности теннисист был замечен только два года назад в казахстанском Шымкенте, где уже в первом раунде он зачехлил ракетку.


популярное за неделю

Мнение

Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников
Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович