За сборную Беларуси в Кубке Дэвиса сыграет 17-летний теннисист 26.10.2018, 14:51

Александр Згировский

У Максима Мирного появился напарник, который младше его на 24 года.

Предстоящие два дня крайне важны для мужской сборной Беларуси по теннису. В гостевом поединке со словаками решится, в каком дивизионе наша национальная команда проведет ближайшие встречи, пишет «Трибуна».

Если белорусы победят в Братиславе, то получат путевку в квалификацию новой Мировой группы. В случае неудачи подопечные Владимира Волчкова начнут следующий сезон в группе II Евро-Африканской зоны, откуда мы с таким трудом в свое время выбрались.

Накануне в пресс-центре спортивного комплекса NTC Aegon Arena, где в пятницу начнутся матчи против словаков, белорусский капитан удивил многих, объявив, что первый номер сборной Илья Ивашко пусть и находится в Братиславе, но на корте не появится. Причиной стала травма, полученная теннисистом на турнире ATP в Антверпене. Белорус на прошлой неделе в Бельгии дошел до четвертьфинала, где был вынужден сняться перед матчем с 14-й ракеткой планеты Кайлом Эдмундом.

Волчков до последнего надеялся, что лидер все же успеет восстановиться, однако состояние белоруса по-прежнему не позволяет выходить на корт. «По факту, у него травма, которая не позволяет выступить на этой неделе. Это все, что я могу сказать», – был краток Волчков после жеребьёвки.

Капитану не осталось ничего другого, как бросить в бой четвёртого номера команды 17-летнего Александра Згировского – абсолютного дебютанта Кубка Дэвиса. Помимо него в одиночке сыграет Егор Герасимов, а в паре вместе с Андреем Василевским поборется неувядающий Максим Мирный, который на 24 года старше Згировского.

Фамилия Згировский знакома только экспертам. Александр не так давно появился в рейтинге ATP, где на данный момент занимает 1894-е место. Лучшим достижением в карьере белоруса является 1743-я позиция, которая была у него в марте текущего года.

Примечательно, что сейчас из всех наших теннисистов в мировом рейтинге Згировский лишь на 14-й позиции – ниже Игнатика, Бетова, Шило и Жирмонта, на которых в Братиславе Владимир Волчков не рассчитывает.

Чем же примечателен этот молодой теннисист?

Згировский родился в Минске в 2001 году в семье милиционера и учительницы. Тренером теннисиста является Евгений Лавренов, работающий в столичном РЦОП по теннису. Среди своих сверстников Александр сразу же стал выделяться. Несмотря на излишнюю эмоциональность на корте, ему удалось зарекомендовать себя как одного из самых перспективных теннисистов страны. В 12 лет Згировский победил на международном турнире «Open des 10-12 du TCBB», проходившем во Франции. Через два года стал лучшим на Tennis Europe в Минске, в этом же возрасте он был лидером национального рейтинга.

Минчанин, входивший в мировой топ-20 среди сверстников, не остался без внимания спонсоров. «Евроопт» выделил для молодого теннисиста деньги, которые помогли выезжать на заграничные турниры. «Саше было, наверное, около 13 лет, когда «Евроопт» нам выделил грант в 50 тысяч долларов. И мы несколько раз съездили с сыном на различные соревнования. Это было очень здорово! В это время он выигрывал турнир за турниром, проводимые под эгидой Европейской теннисной федерации», – рассказал отец Александр Згировский.

Следующий ступенькой в развитии карьеры теннисиста стали турниры ITF, где, начиная с 2015 года, пошуметь пока не получается. Лучшим достижением Згировского в одиночном разряде на данный момент является недавний выход в 1/8 финала турнира Sweden F5 Futures, проходившего в шведском Фалуне. Пятничный поединок с Мартином Клижаном (к слову, 46-й ракеткой планеты) будет пока самым важным в карьере минчанина.

Отметим, что в Братиславе белорусы сыграют на грунте, где Згировский старается особо не выступать. Подавляющее большинство турниров ITF у Александра проходило на харде. На грунтовой поверхности теннисист был замечен только два года назад в казахстанском Шымкенте, где уже в первом раунде он зачехлил ракетку.