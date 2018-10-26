Болтон сообщил о приглашении Путина в Вашингтон 2 26.10.2018, 14:57

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Фото: AFP

Советник президента США по нацбезопасности передал приглашение от Трампа.

Белый дом пригласил президента России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В интервью «Радио Свобода» Болтон добавил, что во время встречи с Путиным «повторил приглашение президента Трампа президенту Путину посетить Вашингтон в начале следующего года».

11 ноября Путин и Дональд Трамп планируют встретиться в Париже во время мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Болтон отметил, что парижская встреча российского и американского лидеров будет краткой.