Путь кометы: как сражался полководец Ян Петр Сапега 26.10.2018, 15:09

Особенная слава ждала воина из рода Сапег при Кирхгольме.

Эпоха Возрождения дала миру беспощадных и расчетливых кондотьеров. Наемников, которыми славилась Италия времен Макиавелли и Леонардо да Винчи. Они склонялись перед европейскими монархами, предлагая меч за звонкую монету. У воинственных наемников, хорошо иногда образованных, ценивших искусство и музыку, мораль была одна – золото. Потому и торговали они своим военным искусством, как некоторые негоцианты шелками или банковскими векселями, пишет litvin.pl.

Иной взгляд на воинский долг, на военную карьеру был у представителя славного литвинского рода Сапегов – Яна Петра, родившегося в 1569 году. Он приходился знаменитому канцлеру ВКЛ и создателю Статутов Льву Сапеге двоюродным братом.

Родители Павла Сапега и Анна Ходкевич позаботились, чтобы их сын получил образование в Италии. Сначала, как было принято у аристократов Литвы, Ян Петр овладевал знаниями в академии Вильны, а потом отправился путешествовать по Европе, добрался до благословенной Падуи, где посещал лекции лучших и ученейших мужей. Напомним, что этот же университет дал дорогу в жизнь и доктору Франциску Скорине из Полоцка.

Но просветителем Ян Петр Сапега не стал. Он избрал для себя путь воина, вступив в армию Великого к княжества Литовского. Защищать Отечество тогда приходилось и на востоке, и на юге.

Несокрушимый удар гусарской конницы

Вот и Ян Петр в 1595 году сражался с татарами, валахами в Молдавии, затем в степях на южной окраине Речи Посполитой. Затем пришлось отбиваться от шведов, посягнувших на Прибалтику. Начало 1601 года было ознаменовано сражением при Вендене (7 января). В жестокой сече Ян Петр выжил, но уже в следующей большой битве при Кокенгаузене он едва не лишился жизни.

Особенная слава ждала воина из рода Сапег при Кирхгольме (Саласпилс). Здесь гетман Ходкевич доверил ему правое крыло своей армии – под рукой Яна оказались хоургви тяжелой конницы: пятигорцы и латные гусары. Конница Сапеги ударила по шведским рейтарам, которым шведский король Карл IX доверил спасение всей своей армии.

Вступив в схватку с отборной шведской кавалерией, отряд Сапеги выиграл время для армии Ходкевича. Гетман смог выделить часть своих сил для решительного флангового удара по неприятелю. Эта атака резерва литвинов и принесла победу войскам ВКЛ: северяне вместе со своим зазнавшимся королем бежали до моря, бросая оружие и знамена.

Полководец ВКЛ -- Ян Петр Сапега

Стойкость и мужество Яна Петра высоко оценили в Варшаве. Польский король наградил его в 1606 году земельными вотчинами в Усвяте, рассчитывая на верность великого воина.

Ожидания его величества литвинский полководец оправдал. Вскоре после баталии при Кирхгольме часть шляхты во главе с Зебжидовским восстала против короля Польши Жигамонта III. Разгром мятежников при Гузове во многом был обеспечен гусарами их хоругвей Яна Петра Сапеги.

Правда, в другой раз Ян Петр не обратил никакого внимания на королевскую волю, когда Сигизмунд не рекомендовал шляхте участвовать в акциях магнатов, собиравших продвинуть на престол Московии своего ставленника. В грандиозной политической операции канцлера Льва Сапеги Ян Петр принял самое живое участие.

Теперь он не подвел своего кузена, рассчитывавшего навсегда умиротворить опасного соседа ВКЛ на востоке, посадив в Москве Лжедмитрия II.

В лагере Лжедмитрия Второго

Почти две тысячи хорошо снаряженных и вооруженных литвинских гусар перешли в июле 1608 года границу Литвы и Московии, направляясь к Вязьме. Именно Ян Петр сопровождал Марину Мнишек в лагерь нового Лжедмитрия в Тушино.

Царь Иван Шуйский пытался остановить литвинов и уничтожить Лжедмитрия. Против 30 тысяч московских дворян и казаков Ян Петр Сапега смог выставить только наполовину меньшее войско. Но в сражении под Рохмановым (октябрь 1608 года) московиты были рассеяны и обращены в бегство. Перевес в силах не дал Шуйскому победы, восторжествовало военное искусство литвинского полководца.

Сапега победил, несмотря на серьезное ранение в голову. Своим сподвижникам он сказал в битве: «Отечество далеко. Спасение и гордость - впереди, а за спиною - стыд и погибель». Личным примером увлек он в атаку гусарские хоругви, опрокинувшие московитскую рать.

Осада Троице-Сергиевской лавры

Нельзя сказать, что в московской кампании только победы сопутствовали полководцу Литвы. Почти 16 месяцев Ян Петр осаждал Троице-Сергиев монастырь, но монахи и стрельцы так и не сдались. А в марте 1610 года армия Сапеги была разбита молодым московским военачальником Скопиным-Шуйским. Эта победа не спасла Москву. К лету войска Сапеги вошли в Кремль, где начались переговоры с боярами о возведении на трон Лжедмитрия II.

Уверенной рукой подавлял Ян Петр любое сопротивление, выполняя план своего двоюродного брата Льва, канцлера ВКЛ. В 1611 году ему удалось успешно штурмовать московский Белый город. Но тяжелая болезнь вскоре отняла жизнь у талантливого полководца.

Сегодня мы можем узнать о его московской героической эпопее из дневниковых записей, которые Ян Петр вел во время боевых действий. Эта рукопись сберегается ныне в Швеции. Военная карьера Яна Петра, как отмечали его современники, напоминала путь полыхающей огнем кометы, стремительно промчавшейся и исчезнувшей в глубинах космоса.