Видеохит: Дольф Лундгрен учит экскаваторы танцевать 2 26.10.2018, 15:17

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Volvo уже не первый раз снимает рекламный ролик со звездой боевиков.

Звезда боевиков 80-х и 90-х годов актёр Дольф Лундгрен стал героем новой рекламы, где он прокачивает экскаваторы под песню Technotronic — Pump Up The Jam. Строительной технике приходится нелегко, ведь Лундгрен заставляет её отжиматься, подтягиваться и таскать здоровенные десятитонные бетонные блоки, пишет medialeaks.ru.

Ролик вышел на официальном YouTube-канале Volvo Construction Equipment. По сюжету видео, актёр приезжает на строительную площадку, где его ждут экскаваторы-новобранцы.

После короткого инструктажа Дольф Лундгрен переходит к физическим упражнениям. Актёр заставляет бедную технику делать отжимания, подтягивания и тягать десятитонные блоки. Как она всё это выдерживает, даже не представляем.

Пересматривать видео можно бесконечно. И всё не только благодаря Лундгрену, но и очень заводному треку Pump Up The Jam бельгийской группы Technotronic.

В конце видео производитель экскаваторов предупреждает, что все трюки выполнены профессионалами, и не советует их повторять. Жаль, а так хотелось. После ролика, кстати, часть редакции Medialeaks задумалась над покупкой экскаватора.

Volvo уже не первый раз снимает рекламный ролик со звездой боевиков. В 2013 году компания выпустила видео, где продвигала грузовики с помощью растяжки Жан-Клода Ван Дамма. Ждём, когда очередь в их роликах дойдёт до Шварценеггера и Сталлоне.