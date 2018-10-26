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Мацеревич: Гибель пассажиров самолета Качиньского произошла в результате взрыва

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  • 26.10.2018, 15:48
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Антоний Мацеревич
Фото: gazeta.pl

Финальный отчет Смоленской подкомиссии будет готов в течение года.

Глава Смоленской подкомиссии Антони Мацеревич заявил, что окончательный отчет о расследовании крушения президентского Ту-154М будет опубликован в течение года.

Председатель Смоленской подкомиссии Антони Мацеревич заявил, что окончательный отчет о расследовании крушения президентского самолета будет опубликован в течение года. Он добавил, что, основываясь на предыдущих выводах, члены подкомиссии уверены, что гибель пассажиров Ту-154М произошла в результате взрыва самолета, сообщает «Польское радио».

Бывший министр обороны Польши пояснил, что срок завершения работы подкомиссии во многом зависит от расследования американских коллег. Антони Мацеревич отметил, что их участие в подготовке доклада имеет большое значение.

Председатель Смоленской подкомиссии также заявил, что дальнейшие исследования не обусловлены возможным возвращением облосков Ту-154М. По словам Антони Мацеревича, собранного материала достаточно, чтобы сформулировать заслуживающие доверия и научно обоснованные выводы.

«Предположение, что мы не можем закончить отчет из-за отсутствия обломков самолета не соответствует действительности. Можем. Об этом, в частности, свидетельствует позиция международных экспертов, в том числе Института Уичито, который разрабатывает симуляцию на основании переданных нами материалов», - отметил Мацеревич.

Президентский самолет Ту-154М потерпел крушение 10 апреля 2010 года близ аэропорта «Севирный», что в окрестностях Смоленска. В катастрофе погибли 95 человек, включая президента Польши Леха Качиньского. Делегация польских властей направлялась в Катынь, чтобы отдать дань памяти польским офицерам, убитым весной 1940 года сотрудниками НКВД.

Несколько недель назад Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию вернуть обломки Ту-154М Польше. Российская сторона заявила, что не обязана подчиняться этому решению, поскольку не участвовала в работе собрания ПАСЕ. Москва отказывается вернуть обломки с момента катастрофы, ссылаясь на якобы продолжение следствия по этому делу.

В начале апреля этого года Смоленская подкомиссия опубликовала технический отчет о расследовании катастрофы. В документе представлены доказательства, которые, по утверждениям членов подкомиссии, указывают на взрывы на борту самолета.


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