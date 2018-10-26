Минское «Торпедо» приурочило игру с «Витебском» ко дню памяти князя Витовта 1 26.10.2018, 15:56

На матче будет средневековая фан-зона.

В матче 26 тура чемпионата Беларуси минское «Торпедо» примет «Витебск». Столичный клуб приурочил это событие ко Дню памяти князя Витовта – один из наиболее известных правителей Великого княжества Литовского, еще при жизни прозванный Великим, пишет «Трибуна».

Клуб записал стилизованное видеоприглашение с участием игроков и приглашенного актера.

«2 дні да матчу ў гонар Вітаўта Вялікага, аднаго з найвыдатнейшых гаспадароў беларускай дзяржавы – Вялікага Княства Літоўскага!» – говорится в сообщении «Торпедо».

На игре ожидается средневековая фан-зона и многое другое для болельщиков.

Матч «Торпедо» – «Витебск» пройдет 27 октября (суббота) на стадионе «Трактор» в Минске. Начало – в 14.00.