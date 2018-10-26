Кадровая деградация 4 Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»

26.10.2018, 16:09

1,604

Лев Шлосберг

Противоестественная политическая система в РФ породила отрицательный отбор и становится ее жертвой.

«Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!»

Исаак Шварц, «Дракон»

В России продолжается год национального позора. Каждый раз кажется, что дно достигнуто, и в этот момент нам нагло стучат снизу. Система государственной власти, основанная на лжи и насилии, возносит на свой верх, делает своим лицом людей, более похожих на чудовищ, чем на человеческие образы. Пародия стремительно движется к фейкам и вызывает смешанные чувства изумления, страха и брезгливости.

Начальник Росгвардии Золотов в отместку за публичное разоблачение госзакупок записывает анекдотическое по содержанию и стилю видеообращение, где обещает сделать из оппозиционного политика Алексея Навального «сочную отбивную» на некой «дуэли». Навальный в это время находится под арестом, ни услышать «золотые слова Золотова», ни ответить ему не может. Потом Навальный выходит, предлагает Золотову публичную дуэль в любом теле— или видеоформате, Золотов предсказуемо отказывается и говорит, что готов только к физическим упражнениям.

Золотов – одна из опор режима, лицо силы власти, охранитель. Как он выглядит в этой ситуации? Он смешон и жалок, он не умеет нормально говорить.

Шпионы-отравители Петров-Боширов превращаются в героев России Чепигу-Мишкина, и эту пару «искусствоведов в штатском» тут же сменяют невменяемые «звёзды» российского футбола Мамаев и Кокорин, избивающие всех встречных, к ним присоединяются краснодарская судья Хахалёва, организовавшая свадьбу дочери с безумными тратами и на поверку оказавшаяся ветеринарным врачом (всем настоящим ветеринарным врачам – почёт и уважение), и саратовский министр занятости, труда и миграции Соколова, которая при личной зарплате 150 тыс. руб. в месяц с бонусами заявляет, что составит для народа диету на 3,5 тыс. в месяц, при которой можно быть сытым и прекрасно выглядеть.

Как выглядят Петров-Боширов (Чепига-Мишкин) в глазах общества, будучи профессиональными разведчиками? Смешно и жалко. Но, судя по всему, их действия стали причиной мучительной гибели человека и едва не лишили жизни ещё нескольких.

Как выглядят распоясавшиеся далеко за рамками футбольного поля «мастера мяча и бутсы» Мамаев и Кокорин после того, как их схватили и арестовали? Смешно и жалко. Но когда они избивали людей, это было совсем не смешно.

Как выглядит федеральная судья, оказавшаяся на поверку ветеринаром? Смешно и жалко. Но она выносила заведомо неправосудные приговоры, и это абсолютно не смешно.

Как выглядит зарвавшаяся и затем отставленная министр Соколова после отставки? Смешно и жалко. Но она публично заявила, что в России можно питаться на 3,5 тыс. руб. в месяц и при этом прекрасно себя чувствовать. Кому при этих словах смешно?

Патриот России Рогозин запускает ракеты с пилотируемыми космическими аппаратами так, что впервые за 35 лет происходит авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10», это случилось на 123-секунде полёта. Огромное счастье, что система спасения сработала и космонавты остались живы.

Похож Рогозин на настоящего руководителя Роскосмоса? Нет, это пародия на руководителя космической отрасли. И никому не было смешно, когда корабль с людьми на борту сошёл с орбиты.

Председатель Конституционного суда Зорькин публикует в «Российской газете» пространную статью, в которой навязчиво предлагает её переписать, чтобы убрать всё то, что мешает государству Путина: права и свободы человека и гражданина, приоритет международного права, в том числе Европейского суда по правам человека, многопартийную систему. Вот разве что не предлагает пока установить монархию, так ещё всё впереди.

Похож Зорькин на настоящего главу высшего суда России? Нет, это пародия на конституционного судью. Но когда такой высший суд отказывает в защите прав граждан, гражданам совсем не до смеха.

Всё это, будучи пародийным, жалким и смешным, на самом деле абсолютно не смешно.

Кто все эти люди? Как они оказались на высших должностях, на первых позициях в своих профессиональных сообществах? Что происходит со страной? Кто ею руководит? Кто принимает решения? Кто её (то есть всех нас) представляет внутри страны и в мире? Почему это происходит во всё более устрашающих масштабах? Что в такой ситуации делать?

Всему этому хаотическому, но логичному процессу есть чёткое название: кадровая деградация.

Кадровая деградация – это такая ситуация, когда главной движущей силой кадровой политики в масштабах всей страны становится отрицательный отбор, то есть выбор даже не лучших из худших, а худших из худших.

Главные качества для карьерного успеха в России сегодня: способность к подлости и лжи, продажность, жестокость, лицемерие и корысть. Все десять смертных грехов воплотились в нашей стране в официальный кадровый стандарт.

Результаты этого кадрового отбора в политике, бизнесе, суде, СМИ, культуре, образовании, здравоохранении смертельно опасны для людей. Эти результаты представляют собой реальную угрозу правам, свободам, безопасности, благосостоянию десятков миллионов людей только в нашей стране.

Государство подбирает для решения своих задач людей, соответствующих поставленным целям и задачам.

Когда стоят варварские задачи, то соответственно им подбираются исполнители. Сегодня эти специально отобранные люди – элита российской власти. Публичное лицо выращенной таким образом «элиты» сегодня фантастическим образом предвосхитил Пушкин в знаменитом «сне Татьяны» из «Евгения Онегина»:

…Опомнилась, глядит Татьяна:

Медведя нет; она в сенях;

За дверью крик и звон стакана,

Как на больших похоронах;

Не видя тут ни капли толку,

Глядит она тихонько в щёлку,

И что же видит?.. за столом

Сидят чудовища кругом:

Один в рогах с собачьей мордой,

Другой с петушьей головой,

Здесь ведьма с козьей бородой,

Тут остов чопорный и гордый,

Там карла с хвостиком, а вот

Полужуравль и полукот.

Еще страшней, еще чуднее:

Вот рак верхом на пауке,

Вот череп на гусиной шее

Вертится в красном колпаке,

Вот мельница вприсядку пляшет

И крыльями трещит и машет;

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,

Людская молвь и конский топ!..

Смешно? Нет, страшно. «Как на больших похоронах».

Этот паноптикум мы видим не во сне, это – реальность нашей жизни.

Всесилие и всевластие чудовищ делают власть в стране чудовищной.

Тут над кем ни смейся, всё это будет смех сквозь слёзы.

Весомо, грубо и зримо предстаёт перед гражданами России результат кадровой работы высших руководителей государства, почувствовавших себя богами при жизни, и взращенного ими правящего класса. Всё создано ими по своему образу и подобию, своему усмотрению и своей воле.

Смотрите и слушайте внимательно, уважаемые граждане. Запоминайте. Все эти лица и есть российская власть сегодня. Когда вы голосуете за Путина и «Единую Россию» – вы голосуете за всех этих нечеловеческих персонажей, у которых нет и не может быть другого лица.

Посмотрите на себя в зеркало. Вы похожи на этих людей? Они похожи на вас? Вы видите их отражением и продолжением себя?

Такой подбор кадров – это вызов человеческому в человеке.

Для государства это вызов самому предназначению государства. Именно в этих людях, которые возомнили себя государевыми людьми, – залог морального краха и политической гибели самого государства.

Что мы можем противопоставить всему этому безобразию?

Мы можем и должны не быть как они. Мы можем и должны показывать и доказывать, что мы – другие.

Конечно, мы можем и должны смеяться над ними, потому что в этом смехе наша сила, и этот смех смертелен для них. Но кроме смеха нам нужно каждый день показывать, что есть другой мир, и сила этого мира – в его человеческом образе жизни.

Нужно сохранять себя и оставаться собой.

По всем законам превращения живой энергии в силу это позволит нам изменить лицо страны.

Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»