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Доллар подорожал на последних торгах недели

  • 26.10.2018, 16:16

На валютных торгах 26 октября в Минске белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0015 и составляет Br2,1109 (25 октября - Br2,1094 за $1).

Евро подешевел на Br0,0061 до Br2,3997 (25 октября - Br2,4058 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0032 до Br3,2165 за 100 российских рублей (25 октября - Br3,2133 за 100 российских рублей).


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