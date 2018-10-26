Валерий Соловей: Этот срок Путина будет последним 1 26.10.2018, 16:38

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Валерий Соловей

Фото: nevex.tv

Российский правитель посвятит свой последний срок на посту транзиту власти.

Президент России Владимир Путин начал подготовку к передаче власти в стране, однако пока этот процесс идет неудачно. Такое мнение высказал российский историк и политолог Валерий Соловей в интервью UkrLife.tv, пишет gordonua.com.

"У меня нет сомнений, что этот срок Путина будет последним и что главным содержанием этого срока с точки зрения президента будет приготовление условий для транзита власти. Для транзита системы. Речь идет не столько о выборе преемника, потому что найти второго Путина невозможно, тот Путин возник в уникальной политической ситуации, при наличии уникального запроса. Речь идет скорее о том, чтобы сохранить основы системы и обеспечить интересы главных бенефициаров этой системы", – рассказал он.

Политолог отметил, что в нынешней системе заинтересован небольшой круг людей, которые составляют "твердую и последовательную опору Путину во всех отношениях".

"Подготовка [к транзиту власти] началась, но все идет крайне неудачно в силу целого ряда обстоятельств: накопившейся усталости общества, резкого ухудшения экономической и, главное, моральной ситуации", – отметил Соловей.

По мнению политолога, повышение пенсионного возраста в России вызвало "массовое всеобщее отторжение и ненависть" населения и сознание людей и их отношение к власти стало очень быстро меняться.

"В конце 2019 года мы столкнемся с радикальными и более массовыми разновидностями протеста. Я уверен, что осуществить сценарий транзита системы в России не удастся. Будет очень серьезное давление снизу, я о внешнем не говорю. И задуманные властью сценарии, их несколько, скорее всего не имеют шансов на реализацию", – рассказал он.

Соловей добавил, что Кремль не сможет добавить себе рейтинг за счет очередной внешнеполитической акции, как это было при аннексии Крыма, потому что "запас исчерпан". "Подавляющее большинство граждан не интересуется даже происходящим в Украине, а уж Сирию вообще бы они хотели забыть и ничего о ней не знать... Начинать массированную войну в Украине, теоретически это можно было бы, но дело в том, что у Украины уже есть армия... Российская армия гораздо сильнее, но потери для РФ будут просто неприемлемые, не говоря уже про международную реакцию", – подытожил он.