Стало известно, какой будет погода на выходных 26.10.2018, 16:41

В субботу ожидается до +13 градусов.

В пятницу утром по северо-востоку страны выпал снег. В выходные дни в Беларуси сохранится неустойчивая погода, а в понедельник ожидается ухудшение погодных условий. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

В субботу, 27 октября, под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, преимущественно по северной половине страны пройдут дожди, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от -1°С по востоку до +6°С по западу страны, максимальная температура днем +7...13°С.

В воскресенье, 28 октября, местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), ночью по северу страны осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью по республике составит 0...+7°С, максимальная температура днем +3...8°С, по югу страны до +10°С.

В понедельник, 29 октября, ожидаются сложные погодные условия. Территория Беларуси окажется под влиянием активного атмосферного фронта, который смещается с юго-запада Европы. Во многих районах ожидаются осадки (дождь, по северной половине страны с мокрым снегом), местами сильные осадки, которые будут сопровождаться порывистым ветром. В отдельных районах республики слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0...+6°С, по северу страны она понизится до -1...3°С; максимальная температура днем 0...+7°С, в южных районах республики +8...10°С.