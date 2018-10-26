В США обнаружены еще две подозрительных посылки 26.10.2018, 16:50

Уже 12 раз видные американские деятели получали подозрительные почтовые отправления.

На этот раз подозрительные посылки адресованы сенатору-демократу Кори Букеру и экс-директору Нацразведки Джеймсу Клэпперу. Первая была найдена в штате Флорида, вторая – на Манхэттене, сообщает «Эхо Москвы».

Как отмечает CNN, таким образом уже 12 раз видные деятели и сторонники Демпартии получали подозрительные почтовые отправления. Ранее в некоторых из них были обнаружены взрывные устройства. Ни одна из посылок не взорвалась. В Штатах ведется федеральное расследование.