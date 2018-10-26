Как минчане пытаются взыскать деньги с минского «депутата» 26.10.2018, 16:59

1,115

Он должен около 570 тысяч долларов.

В прошлом они коллеги, друзья, знакомые, в настоящем — истцы и ответчики по многочисленным искам в судах, пишет tut.by. У минчанина Андрея на руках есть решение суда о том, что бизнесмен, «депутат» и основатель сервиса по списанию долгов dolgovnet.by Павел Бочарников должен 300 тысяч долларов. Аналогичный иск выиграл минчанин Алексей, в документах указано: депутат взял у него в 2012 году 236 тысяч евро и до сих пор не вернул.

— Эту историю мы готовы были рассказывать и раньше, но тогда на руках не было решений судов. Сейчас наши слова подтверждаются документами, — говорят минчане, раскладывая на столе папки, в которых по времени разложены ответы из разных инстанций. — В настоящий момент депутат Павел Бочарников по суду должен нам 570 тысяч долларов (одному кредитору — 300 тысяч долларов, другому — 236 тысяч евро. — Прим.).

По словам собеседников, говорить на эту тему они согласились еще по одной причине: увидели в СМИ, что Павел Бочарников вошел в топ-10 самых богатых «депутатов» Мингорсовета. Общая сумма годового дохода бизнесмена превысила 510 тысяч рублей. В собственности у гендиректора и учредителя в ООО «Випоинт» числились квартира, жилой дом и два земельных участка. А еще он основатель сервиса по списанию долгов dolgovnet.by. Среди новостей этого сайта есть заметка с заголовком: «Бизнесмен Павел Бочарников: белорусы заживут значительно лучше, когда научатся договариваться, забирая и отдавая долги».

— Ирония в том, что нам долги Павел не торопится отдавать, — отмечают те, кто выиграл суды.

Перед тем как начать разговор, минчанин Андрей показывает «расписку о получении суммы займа». Текст документа набран на компьютере, в графах, где указано имя, фамилия, сумма, заемщик — строчки написаны вручную. Судя по документу, Павел Бочарников 11 ноября 2014 года взял взаймы 390 тысяч долларов, срок возврата — 2016 год.

— С Павлом до всей этой истории мы были знакомы несколько лет, встречались в общих компаниях, отмечали дни рождения, знакомые о нем отзывались хорошо, поэтому никаких подозрений, что все потом закончится судом, не было, — рассказывает минчанин Андрей. — Когда Павел обратился с просьбой дать денег, я дал. Без процентов и при свидетеле, указанном в расписке. С учетом того, что сумма большая, договорились: Павел будет отдавать по частям начиная с февраля 2016 года. Подозрение, что все неладно, появилось, когда Бочарников попросил продлить срок возврата денег. Говорил: «Поверь мне, потерпи еще».

По словам кредитора, Бочарников в конце 2016 года отдал 90 тысяч долларов из 390 тысяч.

Фото: Reuters

— Но это же не вся сумма, спросил тогда у Павла: «Так что делать?». Бочарников ответил: «Делай, что хочешь». И я пошел в суд, — отмечает минчанин Андрей. — Еще до начала заседания Бочарников рассказывал, у него самого куча должников, я даже сохранил салфетки из ресторанов, на которых он писал, что все вернет. Мне кажется, это странная позиция: «Если мне должны и я должен, пусть живет, как и я».

22 февраля 2018 года суд Московского района Минска вынес решение, по которому Павел Бочарников должен вернуть оставшиеся 300 тысяч долларов Андрею, уплатить госпошлину в размере 28 080 рублей и возместить расходы на услуги адвоката — 10 885 рублей 20 копеек (документы и расписка есть в редакции. — Прим.). А накануне этого решения он стал «депутатом» Мингорсовета 28-го созыва.

— Ни одного рубля с февраля и до сегодняшнего дня не получил, — уверяет Андрей.

«Мне открытым текстом Бочарников сказал отказаться от показаний против него»

Минчанин Дмитрий — тот самый свидетель, при котором Андрей передавал Павлу Бочарникову 390 тысяч долларов.

Фото: Reuters

— С Павлом знаком более 10 лет, он позиционировал себя как активный предприниматель, производил хорошее впечатление. Поэтому когда в 2013 году предложил мне должность директора в своей компании «Технопарк Вертикаль», которая только заходила на рынок аренды спецтехники, я согласился, — вспоминает Дмитрий. — Надо отдать должное, коллектив был отличный, и мы вместе построили компанию с парком техники более 100 единиц, а потом началась большая стройка — офисное здание в Колодищах. Все было сопряжено с эмоциональным всплеском на работе, мол, мы являемся частью чего-то целого и большого. Каждый вносил свою лепту. Надо было работать больше — работали больше. Но в начале 2015 года Бочарников сделал кадровые перестановки, которые меня не устроили, мы расторгли трудовой договор по соглашению сторон, я стал развивать свой проект, при этом наши отношения оставались нормальными.

Как рассказывает Дмитрий, его совершенно не смутило, что его друг Андрей дал взаймы Павлу такую большую сумму денег.

— Во-первых, для бизнеса нормальная ситуация кредитоваться. Во-вторых, я знал, что финансовый директор компании «Технопарк Вертикаль» тоже одолжил деньги Бочарникову. Финансовый директор же точно знал о положении дел и вряд ли бы дал деньги, если бы все было печально, — говорит Дмитрий.

Отношения изменились, когда Андрей обратился с иском в суд о возврате денег, Дмитрий должен был выступить в качестве свидетеля.

— Мне открытым текстом Бочарников сказал отказаться от показаний в суде против него, иначе у меня начнутся проблемы. Я отнесся к этому как к пустой угрозе, но позже по заявлениям Бочарникова ко мне начали предъявлять различные иски. Более того, по заявлению Павла в отношении меня возбудили два уголовных дела по ст. 339 УК (Хулиганство) и ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), якобы я похитил два мобильных телефона Sony и фотоаппарат, когда был директором компании, — рассказывает Дмитрий. — У меня дома проходили обыски, и это была не самая приятная ситуация, в которой я оказался. На меня и родных были написаны заявления в налоговую инспекцию. В статусе подозреваемого был полгода, а затем Следственный комитет прекратил уголовное преследование. И на сегодняшний день написано заявление на Бочарникова за ложный донос.

В постановлении указано: «Требование Общества о возврате имущества были предъявлены после начала претензионной деятельности и судебных разбирательств по взысканию с Бочарникова денежных средств в размере более 300 000 долларов знакомому Дмитрия, притом что последний выступил в суде против Бочарникова».

«Уголовное дело по хулиганству появилось, когда я ехал на суд в качестве свидетеля»

— Второе уголовное дело по хулиганству появилось, когда ехал в суд в качестве свидетеля. Финансовый директор через суд потребовал у Павла вернуть деньги, — продолжает рассказывать Дмитрий. — Возле цирка прямо на перекрестке мой автомобиль подрезает какая-то машина, выхожу из салона и вижу за рулем Бочарникова, а на пассажирском сиденье действующего на тот момент сотрудника ДФР, который вызывал повестками меня и Андрея. Я прекрасно понимал: провокация возможна и весь центр города в камерах. Все закончилось тем, что Бочарников сломал мне нос, а затем обвинил в нападении.

«Используя малозначительный повод, умышленно, из хулиганских побуждений, в присутствии других лиц плюнул в салон автомобиля, в котором находился Бочарников, после чего с целью устрашения, психического насилия, вселения страха и неуверенности в своей безопасности, находясь в непосредственной близости, высказал Бочарникову угрозу убийством и причинением тяжких телесных повреждений, после чего схватил его за шею и стал сдавливать ее руками, чем причинил последнему телесные повреждения, которые относятся к категории легких телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья», — указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, которое инициировала прокуратура Центрального района Минска.

Это уголовное дело было также прекращено. В постановлении указано, что между Павлом и Дмитрием на протяжении последних нескольких лет сложились личные неприязненные отношения.

«По указанной причине в действиях Д.В. отсутствует хулиганский мотив, и, соответственно, состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 399 УК. Других доказательств, достаточных для вывода о наличии умысла на совершение хулиганства, в ходе предварительного расследования не добыто», — указано в документе.

После того как Дмитрий получил это решение, он обратился с иском о возбуждении уголовного дела в отношении депутата по ст. 153 УК «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Решение по нему еще не принято: не получен ответ от прокурора города Минска, который вправе возбудить уголовное дело в отношении депутата.

«Были уверены, что кандидат с такими долгами «депутатом» не станет»

Алексей — бывший финансовый директор компании, которая принадлежала Бочарникову. И потасовка возле цирка возникла как раз перед судебным заседанием по его иску к бизнесмену.

— Я стал работать у Павла в 2011 году, а в 2012 году он обратился ко мне с просьбой одолжить 250 тысяч евро, я дал 236 тысяч. Доверял Бочарникову абсолютно, составили расписку и договоры, где было указано, что деньги даются без процентов, — рассказывает Алексей. — Через год уже у моей тещи Павел взял 290 тысяч евро, договор был оформлен нотариально. Меня не смущало, что первый долг он сразу не вернул. Работая в компании, мы были подхвачены и увлечены большим проектом — строительством здания в Колодищах. Когда стало известно, что у Павла большие долги, я стал спрашивать, как он собирается возвращать деньги. Бочарников отвечал, что бизнес-проект скоро запустится и это поможет вернуть людям деньги: «Вы же видите, я ваши деньги не прогулял, вот стоит техника, строится здание, посчитайте, сколько это стоит». Я прикидывал, что долговая нагрузка была чуть больше, чем все активы. Значит, некритично.

Как рассказывают бывшие коллеги бизнесмена, стройка действительно шла, техника работала. Алексей ушел из компании в 2015 году, через некоторое время обратился к Павлу с просьбой привести документы в порядок из-за сроков исковой давности, так как расписка и договоры были составлены в 2012 году, а деньги не возвращались.

Фото: Reuters

— В общем, я обратился в суд, правда, моим родным Павел вернул 290 тысяч евро летом 2017 года, — добавляет Алексей.

Суд первой инстанции наш собеседник проиграл и обжаловал решение в Минском городском суде. 17 сентября 2018 года судебная коллегия по гражданским делам определила: Павел Бочарников должен вернуть 236 тысяч евро, уплатить госпошлину в размере 28 013 рублей и возместить 14 006 рублей за подачу апелляционной жалобы.

«Доводы ответчика Бочарникова суду апелляционной инстанции о том, что он подписал акт сверки расчетов от 29 октября 2015 года о признании им долга в размере 120 200 евро перед истцом не читая, поскольку, являясь руководителем, подписывает большое количество документов, являются несостоятельными и не опровергают правильность выводов судебной коллегии, сделанных с учетом анализа всех обстоятельств дела», — говорится в мотивировочной части решения Минского городского суда.

— Мы видели, что Павел баллотируется в «депутаты» («выборы» прошли 18 марта 2018 года. — Прим.). Но были уверены, что кандидат с такими долгами, ограничением выезда за границу и права управления транспортным средством не пройдет. Однако он стал «депутатом», — рассуждают собеседники.

«Это разговор не про деньги, а про ответственность»

Договариваясь о встрече, Павел Бочарников сразу предупреждает: разговор будет долгим, за каждой распиской своя история, и не всегда та, что указана в документе.

— Это разговор не про деньги, а про ответственность, — говорит Павел Бочарников, встречая нас в рабочем кабинете, где, по его словам, все и произошло. — Когда начинал бизнес в 90-х годах, за каждое слово люди отвечали. А потом появилось новое поколение, которое не отличается исполнительностью, не горит желанием нести ответственность за собственные действия. Все стали слишком хитрыми.

Как отмечает Павел Бочарников, людей, с которыми он теперь встречается только в судах, никогда друзьями не считал, они были товарищами до определенного момента.

— Пока меня не обманули за спиной. И это моя боль, — добавляет Павел Бочарников. — С Алексеем разошлись по обоюдному желанию, Дмитрия уволил прямо на планерке. Что произошло? После того как закончилось в 2014 году строительство офиса в Колодищах, появилось больше времени детально изучить финансовое состояние компании «Технопарк Вертикаль». Оказалось, была создана дебиторская задолженность на 700 тысяч долларов. И тогда спросил у Дмитрия: «Ты получаешь зарплату, ездишь на Skoda Superb, которая принадлежит компании, так что ты собираешься делать?». Он пообещал до Нового года вернуть все деньги, а чтобы компания развивалась, предложил купить дополнительную технику. Дмитрий сам привел в этот кабинет Андрея, который передал 150 тысяч долларов под 14% годовых, никакой расписки не было. Планировалось, из взысканной дебиторской задолженности будут возвращены эти деньги. Свои обещания Дмитрий изложил вот на этой бумаге.

Фото: Reuters

Бочарников протягивает напечатанный документ от 11 ноября 2014 года, под которым стоит якобы подпись Дмитрия, эта графа — единственная, заполненная от руки. В нем говорится, что до 31 марта Дмитрий обещает взыскать дебиторскую задолженность, если не получится — он возместит «Технопарк Вертикаль» 300 тысяч долларов. А заём в размере 150 тысяч долларов «просит считать гарантийным взносом по возврату задолженности».

— Уже предоставил этот документ в суд, — продолжает рассказывать Павел Бочарников. — Если честно, человек я отходчивый, после увольнения Дмитрия мы продолжили общаться. Он придумал бизнес, предложил мне войти в него, стать учредителем на 5% и сказал, что деньги нашел.

— В расписке фигурирует сумма в 350 тысяч долларов, вы же говорите о 150.

— Позже ко мне с просьбой обратился подчиненный, попросил дать 40 тысяч рублей в долг на покупку квартиры, я решил помочь и обратился за помощью к Андрею. Только в 2016 году стал вопрос о том, что следует написать расписку. Мы сели с Дмитрием, все подсчитали, сколько кто кому должен, какие проценты нужно выплатить, вышла сумма в 350 тысяч долларов. И я подписал расписку на 350 тысяч, еще на 40 тысяч — нет. Интересный факт: Андрей ни разу не был на судах. Почему? Может, потому что придется говорить правду?

— Так почему, если есть решение суда, вы не возвращаете деньги?

— Решения судов есть, они оспариваются, и я с ними не согласен (в редакцию предоставлены постановления о возбуждении исполнительного производства. — Прим.). Мной на депозитный счет положено 200 тысяч долларов и 100 тысяч евро. При решении суда, которое вступит в законную силу, они будут списаны. Сложности в отдаче, как можете заметить, нет. Лично я по собственной инициативе прошел полиграф, жаль, но его результаты не учитываются судом. Кстати, остальные это сделать отказались.

Павел Бочарников продолжает перечислять суды, где бывшие товарищи выясняют отношения. Был ли у Дмитрия поддельный диплом о высшем образовании? Воровал ли он телефоны, ноутбук и видеокамеру у компании? Присваивал ли он себе деньги и топливо компании? Бочарников показывает ответ из университета, что такой диплом не выдавался, но милиция не смогла дать ответ, так как сам диплом у Дмитрия не смогли найти. Последний же утверждает: никакого диплома он не предоставлял.

— Что касается Алексея, не отрицаю: деньги брал. Это было в 2012 году, я все вернул через полтора месяца, при этом Алексей на нотариальном договоре сделал соответствующую пометку. Все, вопрос был закрыт. Оказалось, нет. Алексей обращается в суд и выясняется: копию договора кто-то украл! Кто это мог сделать? Со мной в кабинете сидел только Алексей, который в процессе показал: «С августа по декабрь 2014 года не помню, где находилось рабочее место». И еще «забыл», что сидел со мной в одном месте, хотя на это указывали другие сотрудники компании, — говорит бизнесмен и депутат Павел Бочарников. — Хочу отметить, решения судов первой инстанции и апелляции отличаются между собой кардинально. Возможно, этим и обусловлен поход в редакцию для закрепления своей позиции и дальнейшего манипулирования мнением.

— Kак получилось, что человек, который создал сервис dolgovnet.by, оказался сам должен денег?

— Я создал не только сервис dolgovnet.by. Суд — это место, где встречаются противоположные точки зрения, и до того момента, пока не закончатся процессы, никто не может сказать: кто и кому должен. Промежуточный результат — это не итог. Зафиксировать и представить как итог — хорошая игра.

— Это правда, что в 2017 году вы были невыездным?

— Да, но очень быстро решил этот вопрос. К слову, по решению суда Дмитрий должен моей компании деньги (в одном из документов, показанных Бочарниковым, указана сумма в 8648 рублей. — Прим.), за неуплату ему ограничили право на управление автомобилем. За долг перед моей же компанией (в документе указана сумма в 11 917 рублей. — Прим.) Андрею был запрещен выезд за границу, арестована половина дома, которая ему принадлежит.

— Как история с бесконечными судами отразилась на вашей «депутатской карьере»?

— А в чем вопрос? Я положил деньги на депозит, суды идут, считаю, что все закончится уголовными делами, — заявляет Павел Бочарников.