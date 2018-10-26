Как минчане пытаются взыскать деньги с минского «депутата»
- 26.10.2018, 16:59
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Он должен около 570 тысяч долларов.
В прошлом они коллеги, друзья, знакомые, в настоящем — истцы и ответчики по многочисленным искам в судах, пишет tut.by. У минчанина Андрея на руках есть решение суда о том, что бизнесмен, «депутат» и основатель сервиса по списанию долгов dolgovnet.by Павел Бочарников должен 300 тысяч долларов. Аналогичный иск выиграл минчанин Алексей, в документах указано: депутат взял у него в 2012 году 236 тысяч евро и до сих пор не вернул.
— Эту историю мы готовы были рассказывать и раньше, но тогда на руках не было решений судов. Сейчас наши слова подтверждаются документами, — говорят минчане, раскладывая на столе папки, в которых по времени разложены ответы из разных инстанций. — В настоящий момент депутат Павел Бочарников по суду должен нам 570 тысяч долларов (одному кредитору — 300 тысяч долларов, другому — 236 тысяч евро. — Прим.).
По словам собеседников, говорить на эту тему они согласились еще по одной причине: увидели в СМИ, что Павел Бочарников вошел в топ-10 самых богатых «депутатов» Мингорсовета. Общая сумма годового дохода бизнесмена превысила 510 тысяч рублей. В собственности у гендиректора и учредителя в ООО «Випоинт» числились квартира, жилой дом и два земельных участка. А еще он основатель сервиса по списанию долгов dolgovnet.by. Среди новостей этого сайта есть заметка с заголовком: «Бизнесмен Павел Бочарников: белорусы заживут значительно лучше, когда научатся договариваться, забирая и отдавая долги».
— Ирония в том, что нам долги Павел не торопится отдавать, — отмечают те, кто выиграл суды.
Перед тем как начать разговор, минчанин Андрей показывает «расписку о получении суммы займа». Текст документа набран на компьютере, в графах, где указано имя, фамилия, сумма, заемщик — строчки написаны вручную. Судя по документу, Павел Бочарников 11 ноября 2014 года взял взаймы 390 тысяч долларов, срок возврата — 2016 год.
— С Павлом до всей этой истории мы были знакомы несколько лет, встречались в общих компаниях, отмечали дни рождения, знакомые о нем отзывались хорошо, поэтому никаких подозрений, что все потом закончится судом, не было, — рассказывает минчанин Андрей. — Когда Павел обратился с просьбой дать денег, я дал. Без процентов и при свидетеле, указанном в расписке. С учетом того, что сумма большая, договорились: Павел будет отдавать по частям начиная с февраля 2016 года. Подозрение, что все неладно, появилось, когда Бочарников попросил продлить срок возврата денег. Говорил: «Поверь мне, потерпи еще».
По словам кредитора, Бочарников в конце 2016 года отдал 90 тысяч долларов из 390 тысяч.
— Но это же не вся сумма, спросил тогда у Павла: «Так что делать?». Бочарников ответил: «Делай, что хочешь». И я пошел в суд, — отмечает минчанин Андрей. — Еще до начала заседания Бочарников рассказывал, у него самого куча должников, я даже сохранил салфетки из ресторанов, на которых он писал, что все вернет. Мне кажется, это странная позиция: «Если мне должны и я должен, пусть живет, как и я».
22 февраля 2018 года суд Московского района Минска вынес решение, по которому Павел Бочарников должен вернуть оставшиеся 300 тысяч долларов Андрею, уплатить госпошлину в размере 28 080 рублей и возместить расходы на услуги адвоката — 10 885 рублей 20 копеек (документы и расписка есть в редакции. — Прим.). А накануне этого решения он стал «депутатом» Мингорсовета 28-го созыва.
— Ни одного рубля с февраля и до сегодняшнего дня не получил, — уверяет Андрей.
«Мне открытым текстом Бочарников сказал отказаться от показаний против него»
Минчанин Дмитрий — тот самый свидетель, при котором Андрей передавал Павлу Бочарникову 390 тысяч долларов.
— С Павлом знаком более 10 лет, он позиционировал себя как активный предприниматель, производил хорошее впечатление. Поэтому когда в 2013 году предложил мне должность директора в своей компании «Технопарк Вертикаль», которая только заходила на рынок аренды спецтехники, я согласился, — вспоминает Дмитрий. — Надо отдать должное, коллектив был отличный, и мы вместе построили компанию с парком техники более 100 единиц, а потом началась большая стройка — офисное здание в Колодищах. Все было сопряжено с эмоциональным всплеском на работе, мол, мы являемся частью чего-то целого и большого. Каждый вносил свою лепту. Надо было работать больше — работали больше. Но в начале 2015 года Бочарников сделал кадровые перестановки, которые меня не устроили, мы расторгли трудовой договор по соглашению сторон, я стал развивать свой проект, при этом наши отношения оставались нормальными.
Как рассказывает Дмитрий, его совершенно не смутило, что его друг Андрей дал взаймы Павлу такую большую сумму денег.
— Во-первых, для бизнеса нормальная ситуация кредитоваться. Во-вторых, я знал, что финансовый директор компании «Технопарк Вертикаль» тоже одолжил деньги Бочарникову. Финансовый директор же точно знал о положении дел и вряд ли бы дал деньги, если бы все было печально, — говорит Дмитрий.
Отношения изменились, когда Андрей обратился с иском в суд о возврате денег, Дмитрий должен был выступить в качестве свидетеля.
— Мне открытым текстом Бочарников сказал отказаться от показаний в суде против него, иначе у меня начнутся проблемы. Я отнесся к этому как к пустой угрозе, но позже по заявлениям Бочарникова ко мне начали предъявлять различные иски. Более того, по заявлению Павла в отношении меня возбудили два уголовных дела по ст. 339 УК (Хулиганство) и ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), якобы я похитил два мобильных телефона Sony и фотоаппарат, когда был директором компании, — рассказывает Дмитрий. — У меня дома проходили обыски, и это была не самая приятная ситуация, в которой я оказался. На меня и родных были написаны заявления в налоговую инспекцию. В статусе подозреваемого был полгода, а затем Следственный комитет прекратил уголовное преследование. И на сегодняшний день написано заявление на Бочарникова за ложный донос.
В постановлении указано: «Требование Общества о возврате имущества были предъявлены после начала претензионной деятельности и судебных разбирательств по взысканию с Бочарникова денежных средств в размере более 300 000 долларов знакомому Дмитрия, притом что последний выступил в суде против Бочарникова».
«Уголовное дело по хулиганству появилось, когда я ехал на суд в качестве свидетеля»
— Второе уголовное дело по хулиганству появилось, когда ехал в суд в качестве свидетеля. Финансовый директор через суд потребовал у Павла вернуть деньги, — продолжает рассказывать Дмитрий. — Возле цирка прямо на перекрестке мой автомобиль подрезает какая-то машина, выхожу из салона и вижу за рулем Бочарникова, а на пассажирском сиденье действующего на тот момент сотрудника ДФР, который вызывал повестками меня и Андрея. Я прекрасно понимал: провокация возможна и весь центр города в камерах. Все закончилось тем, что Бочарников сломал мне нос, а затем обвинил в нападении.
«Используя малозначительный повод, умышленно, из хулиганских побуждений, в присутствии других лиц плюнул в салон автомобиля, в котором находился Бочарников, после чего с целью устрашения, психического насилия, вселения страха и неуверенности в своей безопасности, находясь в непосредственной близости, высказал Бочарникову угрозу убийством и причинением тяжких телесных повреждений, после чего схватил его за шею и стал сдавливать ее руками, чем причинил последнему телесные повреждения, которые относятся к категории легких телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья», — указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, которое инициировала прокуратура Центрального района Минска.
Это уголовное дело было также прекращено. В постановлении указано, что между Павлом и Дмитрием на протяжении последних нескольких лет сложились личные неприязненные отношения.
«По указанной причине в действиях Д.В. отсутствует хулиганский мотив, и, соответственно, состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 399 УК. Других доказательств, достаточных для вывода о наличии умысла на совершение хулиганства, в ходе предварительного расследования не добыто», — указано в документе.
После того как Дмитрий получил это решение, он обратился с иском о возбуждении уголовного дела в отношении депутата по ст. 153 УК «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Решение по нему еще не принято: не получен ответ от прокурора города Минска, который вправе возбудить уголовное дело в отношении депутата.
«Были уверены, что кандидат с такими долгами «депутатом» не станет»
Алексей — бывший финансовый директор компании, которая принадлежала Бочарникову. И потасовка возле цирка возникла как раз перед судебным заседанием по его иску к бизнесмену.
— Я стал работать у Павла в 2011 году, а в 2012 году он обратился ко мне с просьбой одолжить 250 тысяч евро, я дал 236 тысяч. Доверял Бочарникову абсолютно, составили расписку и договоры, где было указано, что деньги даются без процентов, — рассказывает Алексей. — Через год уже у моей тещи Павел взял 290 тысяч евро, договор был оформлен нотариально. Меня не смущало, что первый долг он сразу не вернул. Работая в компании, мы были подхвачены и увлечены большим проектом — строительством здания в Колодищах. Когда стало известно, что у Павла большие долги, я стал спрашивать, как он собирается возвращать деньги. Бочарников отвечал, что бизнес-проект скоро запустится и это поможет вернуть людям деньги: «Вы же видите, я ваши деньги не прогулял, вот стоит техника, строится здание, посчитайте, сколько это стоит». Я прикидывал, что долговая нагрузка была чуть больше, чем все активы. Значит, некритично.
Как рассказывают бывшие коллеги бизнесмена, стройка действительно шла, техника работала. Алексей ушел из компании в 2015 году, через некоторое время обратился к Павлу с просьбой привести документы в порядок из-за сроков исковой давности, так как расписка и договоры были составлены в 2012 году, а деньги не возвращались.
— В общем, я обратился в суд, правда, моим родным Павел вернул 290 тысяч евро летом 2017 года, — добавляет Алексей.
Суд первой инстанции наш собеседник проиграл и обжаловал решение в Минском городском суде. 17 сентября 2018 года судебная коллегия по гражданским делам определила: Павел Бочарников должен вернуть 236 тысяч евро, уплатить госпошлину в размере 28 013 рублей и возместить 14 006 рублей за подачу апелляционной жалобы.
«Доводы ответчика Бочарникова суду апелляционной инстанции о том, что он подписал акт сверки расчетов от 29 октября 2015 года о признании им долга в размере 120 200 евро перед истцом не читая, поскольку, являясь руководителем, подписывает большое количество документов, являются несостоятельными и не опровергают правильность выводов судебной коллегии, сделанных с учетом анализа всех обстоятельств дела», — говорится в мотивировочной части решения Минского городского суда.
— Мы видели, что Павел баллотируется в «депутаты» («выборы» прошли 18 марта 2018 года. — Прим.). Но были уверены, что кандидат с такими долгами, ограничением выезда за границу и права управления транспортным средством не пройдет. Однако он стал «депутатом», — рассуждают собеседники.
«Это разговор не про деньги, а про ответственность»
Договариваясь о встрече, Павел Бочарников сразу предупреждает: разговор будет долгим, за каждой распиской своя история, и не всегда та, что указана в документе.
— Это разговор не про деньги, а про ответственность, — говорит Павел Бочарников, встречая нас в рабочем кабинете, где, по его словам, все и произошло. — Когда начинал бизнес в 90-х годах, за каждое слово люди отвечали. А потом появилось новое поколение, которое не отличается исполнительностью, не горит желанием нести ответственность за собственные действия. Все стали слишком хитрыми.
Как отмечает Павел Бочарников, людей, с которыми он теперь встречается только в судах, никогда друзьями не считал, они были товарищами до определенного момента.
— Пока меня не обманули за спиной. И это моя боль, — добавляет Павел Бочарников. — С Алексеем разошлись по обоюдному желанию, Дмитрия уволил прямо на планерке. Что произошло? После того как закончилось в 2014 году строительство офиса в Колодищах, появилось больше времени детально изучить финансовое состояние компании «Технопарк Вертикаль». Оказалось, была создана дебиторская задолженность на 700 тысяч долларов. И тогда спросил у Дмитрия: «Ты получаешь зарплату, ездишь на Skoda Superb, которая принадлежит компании, так что ты собираешься делать?». Он пообещал до Нового года вернуть все деньги, а чтобы компания развивалась, предложил купить дополнительную технику. Дмитрий сам привел в этот кабинет Андрея, который передал 150 тысяч долларов под 14% годовых, никакой расписки не было. Планировалось, из взысканной дебиторской задолженности будут возвращены эти деньги. Свои обещания Дмитрий изложил вот на этой бумаге.
Бочарников протягивает напечатанный документ от 11 ноября 2014 года, под которым стоит якобы подпись Дмитрия, эта графа — единственная, заполненная от руки. В нем говорится, что до 31 марта Дмитрий обещает взыскать дебиторскую задолженность, если не получится — он возместит «Технопарк Вертикаль» 300 тысяч долларов. А заём в размере 150 тысяч долларов «просит считать гарантийным взносом по возврату задолженности».
— Уже предоставил этот документ в суд, — продолжает рассказывать Павел Бочарников. — Если честно, человек я отходчивый, после увольнения Дмитрия мы продолжили общаться. Он придумал бизнес, предложил мне войти в него, стать учредителем на 5% и сказал, что деньги нашел.
— В расписке фигурирует сумма в 350 тысяч долларов, вы же говорите о 150.
— Позже ко мне с просьбой обратился подчиненный, попросил дать 40 тысяч рублей в долг на покупку квартиры, я решил помочь и обратился за помощью к Андрею. Только в 2016 году стал вопрос о том, что следует написать расписку. Мы сели с Дмитрием, все подсчитали, сколько кто кому должен, какие проценты нужно выплатить, вышла сумма в 350 тысяч долларов. И я подписал расписку на 350 тысяч, еще на 40 тысяч — нет. Интересный факт: Андрей ни разу не был на судах. Почему? Может, потому что придется говорить правду?
— Так почему, если есть решение суда, вы не возвращаете деньги?
— Решения судов есть, они оспариваются, и я с ними не согласен (в редакцию предоставлены постановления о возбуждении исполнительного производства. — Прим.). Мной на депозитный счет положено 200 тысяч долларов и 100 тысяч евро. При решении суда, которое вступит в законную силу, они будут списаны. Сложности в отдаче, как можете заметить, нет. Лично я по собственной инициативе прошел полиграф, жаль, но его результаты не учитываются судом. Кстати, остальные это сделать отказались.
Павел Бочарников продолжает перечислять суды, где бывшие товарищи выясняют отношения. Был ли у Дмитрия поддельный диплом о высшем образовании? Воровал ли он телефоны, ноутбук и видеокамеру у компании? Присваивал ли он себе деньги и топливо компании? Бочарников показывает ответ из университета, что такой диплом не выдавался, но милиция не смогла дать ответ, так как сам диплом у Дмитрия не смогли найти. Последний же утверждает: никакого диплома он не предоставлял.
— Что касается Алексея, не отрицаю: деньги брал. Это было в 2012 году, я все вернул через полтора месяца, при этом Алексей на нотариальном договоре сделал соответствующую пометку. Все, вопрос был закрыт. Оказалось, нет. Алексей обращается в суд и выясняется: копию договора кто-то украл! Кто это мог сделать? Со мной в кабинете сидел только Алексей, который в процессе показал: «С августа по декабрь 2014 года не помню, где находилось рабочее место». И еще «забыл», что сидел со мной в одном месте, хотя на это указывали другие сотрудники компании, — говорит бизнесмен и депутат Павел Бочарников. — Хочу отметить, решения судов первой инстанции и апелляции отличаются между собой кардинально. Возможно, этим и обусловлен поход в редакцию для закрепления своей позиции и дальнейшего манипулирования мнением.
— Kак получилось, что человек, который создал сервис dolgovnet.by, оказался сам должен денег?
— Я создал не только сервис dolgovnet.by. Суд — это место, где встречаются противоположные точки зрения, и до того момента, пока не закончатся процессы, никто не может сказать: кто и кому должен. Промежуточный результат — это не итог. Зафиксировать и представить как итог — хорошая игра.
— Это правда, что в 2017 году вы были невыездным?
— Да, но очень быстро решил этот вопрос. К слову, по решению суда Дмитрий должен моей компании деньги (в одном из документов, показанных Бочарниковым, указана сумма в 8648 рублей. — Прим.), за неуплату ему ограничили право на управление автомобилем. За долг перед моей же компанией (в документе указана сумма в 11 917 рублей. — Прим.) Андрею был запрещен выезд за границу, арестована половина дома, которая ему принадлежит.
— Как история с бесконечными судами отразилась на вашей «депутатской карьере»?
— А в чем вопрос? Я положил деньги на депозит, суды идут, считаю, что все закончится уголовными делами, — заявляет Павел Бочарников.