Джон Болтон: Мы готовимся накладывать больше санкций на Россию 26.10.2018, 17:12

Джон Болтон

Советник Трампа предупредил о возможности новых санкций против РФ.

Соединенные Штаты сделают то, что сочтут нужным, в частности, в контексте введения дополнительных санкций за вмешательство России в их выборы в 2016 году и аннексию Крыма.

Об этом сообщил американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters (перевод - «Европейская правда»).

"Безусловно, будет неточным сказать, что мы не готовимся накладывать больше санкций на Россию, мы будем делать то, что нам нужно делать, и мы считаем необходимым", - сказал Болтон во время визита в Грузию.

На вопрос о том, могут ли США наложить санкции на владельцев российского суверенного долга, Болтон сказал, что не знает о "каких-либо санкциях в отношении государственного долга", однако пояснил, что ограничения могут коснуться госдолга косвенно.

Болтон, который провел переговоры в Москве в начале этой недели, заявил, что Вашингтон сейчас решает, будет ли он вводить дополнительные санкции против России из-за отравления бывшего российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Курс российской валюты по отношению к доллару и евро в среду резко вырос из-за искаженной российскими информагентствами цитаты Болтона в Москве, но после уточнений американских медиа вернулся на прежний уровень.

Напомним, глава Счетной палаты РФ заявил, что российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские ограничения.