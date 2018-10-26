закрыть
26 октября 2018, пятница, 17:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Джон Болтон: Мы готовимся накладывать больше санкций на Россию

  • 26.10.2018, 17:12
Джон Болтон

Советник Трампа предупредил о возможности новых санкций против РФ.

Соединенные Штаты сделают то, что сочтут нужным, в частности, в контексте введения дополнительных санкций за вмешательство России в их выборы в 2016 году и аннексию Крыма.

Об этом сообщил американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters (перевод - «Европейская правда»).

"Безусловно, будет неточным сказать, что мы не готовимся накладывать больше санкций на Россию, мы будем делать то, что нам нужно делать, и мы считаем необходимым", - сказал Болтон во время визита в Грузию.

На вопрос о том, могут ли США наложить санкции на владельцев российского суверенного долга, Болтон сказал, что не знает о "каких-либо санкциях в отношении государственного долга", однако пояснил, что ограничения могут коснуться госдолга косвенно.

Болтон, который провел переговоры в Москве в начале этой недели, заявил, что Вашингтон сейчас решает, будет ли он вводить дополнительные санкции против России из-за отравления бывшего российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Курс российской валюты по отношению к доллару и евро в среду резко вырос из-за искаженной российскими информагентствами цитаты Болтона в Москве, но после уточнений американских медиа вернулся на прежний уровень.

Напомним, глава Счетной палаты РФ заявил, что российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские ограничения.


популярное за неделю

Мнение

Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников
Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович