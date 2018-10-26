Павел Северинец: Продолжим защищать Куропаты даже зимой 26.10.2018, 17:21

Павел Северинец

Политик рассказал о планах защитников урочища.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец рассказал «Радыё Рацыя» о планах защитников Куропат:

- Как известно, 28 октября в Куропатах пройдут Дзяды, а 29 октября - Ночь расстрелянных поэтов. Также 29-го предварительно мы встречаемся на совещание защитников и будем принимать решение, что делать дальше.

- Какие предложения?

- Большинство людей настроены на то, чтобы продолжать вахту в урочище. Теперь вот строители начали вырезать лес в Куропатах, поломали кресты. Нельзя же так по-свински себя вести! А до этого чиновники обещали, что не тронут ни один крест.

- 30 октября будет пять месяцев, как защитники Куропат стоят на страже ...

- Надеемся, что на Дзяды много кто присоединится к страже. Пока мы думаем на ближайшую перспективу, что делать дальше, но совсем не исключено, что продолжим стоять у ресторана даже зимой. В общем, есть два варианта дальнейшего развития событий: будем на страже до какой-то даты или до победы. Пока люди есть, стража будет стоять.