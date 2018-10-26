закрыть
26 октября 2018, пятница, 17:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Павел Северинец: Продолжим защищать Куропаты даже зимой

  • 26.10.2018, 17:21
Павел Северинец

Политик рассказал о планах защитников урочища.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец рассказал «Радыё Рацыя» о планах защитников Куропат:

- Как известно, 28 октября в Куропатах пройдут Дзяды, а 29 октября - Ночь расстрелянных поэтов. Также 29-го предварительно мы встречаемся на совещание защитников и будем принимать решение, что делать дальше.

- Какие предложения?

- Большинство людей настроены на то, чтобы продолжать вахту в урочище. Теперь вот строители начали вырезать лес в Куропатах, поломали кресты. Нельзя же так по-свински себя вести! А до этого чиновники обещали, что не тронут ни один крест.

- 30 октября будет пять месяцев, как защитники Куропат стоят на страже ...

- Надеемся, что на Дзяды много кто присоединится к страже. Пока мы думаем на ближайшую перспективу, что делать дальше, но совсем не исключено, что продолжим стоять у ресторана даже зимой. В общем, есть два варианта дальнейшего развития событий: будем на страже до какой-то даты или до победы. Пока люди есть, стража будет стоять.


популярное за неделю

Мнение

Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников
Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович