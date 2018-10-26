Совсем обнаглели Илья Яшин, «Эхо Москвы»

26.10.2018, 17:29

Илья Яшин

Единороссы залезают в бюджет, как в свой личный карман.

Раз в квартал я получаю премию — около 70 тысяч российских рублей рублей. Остальным депутатам выплачивают чуть меньшую сумму: 60 тысяч. Это делается, в соответствии с законом, а решение принимается на совете депутатов.

Я трачу эти деньги на оплату юриста, который помогает в моей общественной приемной. Он работает два дня в неделю: по вторникам вместе со мной принимает граждан, а по четвергам составляет депутатские запросы, обращения в суд и прочие документы. У нас подписан договор, он официально получает от меня деньги как консультант, и это позволяет мне оказывать людям квалифицированную помощь.

Несмотря на это, обсуждение премий на совете депутатов всегда сопровождается скандалом. Солирует бывшая глава муниципалитета Алевтина Базеева, которая уступила мне свой пост, проиграв выборы. Представительница «Единой России», разумеется.

Каждый раз она кричит, что выплачивать мне премию нельзя, потому что я её не заслуживаю, а про нанятого юриста — всех обманываю. Я демонстрировал депутатам договор, представлял самого юриста, приглашал понаблюдать за его работой. Без толку — Базеева аргументы игнорирует и кричит, не щадя голосовых связок. При этом от своей депутатской премии Базеева, конечно, не отказывается. И будучи главой муниципалитета исправно получала деньги, всё до копейки тратя на себя, любимую.

Но речь даже не об этом. Мне вот интересно — что скажет Алевтина Николаевна, когда узнает о практике в других муниципалитетах, подконтрольных её коллегам из «Единой России»?

Например — Печатники.

Местные депутаты выделили 490 тысяч рублей (!) из муниципального бюджета на новогоднюю премию для главы муниципального округа Игоря Давидовича. Для этого они внесли поправки в бюджет, увеличив персональный фонд оплаты труда главы на 30%.

Оппозиционные депутаты Третьюхин Виталий и Сергей Власов протестуют против такой наглости. Но, в отличие от Красносельского района, они в меньшинстве. И потому едросы залезают в бюджет, как в свой личный карман.

Вам бы тоже так хотелось, Алевтина Николаевна, правда? Но нет, ничего подобного в нашем районе больше не будет.

Илья Яшин, «Эхо Москвы»