10 невероятных городов Европы, которые нужно посетить 26.10.2018, 17:54

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В Европе есть множество неизвестных, но невероятно красивых городков.

Собираясь в путешествие по Европе, туристы стараются посетить самые популярные туристические города. При этом забывают, что есть множество неизвестных, но невероятно красивых городков.

«Обозреватель» собрал 10 захватывающих мест Европы, в которых обязательно стоит побывать.

Кольмар, Франция

Кольмар считается самым красивым городом в регионе Эльзас. Городок поражает своими улицами, фахверковыми домиками, невероятными мостами и набережными. Здесь хорошо сочетаются элементы французской и немецкой архитектуры - проявления сдержанности и безграничной фантазии. А еще Кольмар хорошо известный эльзасскими винами и именно здесь начинается Винная дорога.

Сенглеа, Мальта

Сенглеа - один из трех городов Мальты, расположенных на узком мысе, выступающем в гавани Гранд-Харбор. Город состоит из нескольких длинных улиц, пересекающихся более короткими, окруженный с трех сторон водой, а с одной стороны граничит с другим городом - Коспикуа. Все самое интересное расположено на центральной улице Викторе: памятник Деве Марии, который называют "Мадонна в центре", главный храм города - церковь Девы Марии победоносной, которая была разрушена бомбой и восстановлена в середине прошлого столетия. В конце улицы в садах Гордола находится самое главное украшение города и символ Мальты - башня Ведетта.

Эз, Франция

На юго-востоке Франции, недалеко от Ниццы, расположен небольшой город Эз. В этом маленьком горном городке везде витает дух Средневековья. Повсюду каменные здания, украшенные цветами, каменные фонтаны и виды, как из ярких открыток. Одной из главных достопримечательностей города - есть Экзотический сад с большим количеством кактусов различных форм, цветов и размеров.

Альберобелло, Италия

Альберобелло расположен в южной части страны, в живописном регионе Апулия. Странный итальянский городок известен во всем мире старинными домиками - трулли, которые имеют конусообразные крыши, украшенные причудливыми рисунками и построеные без скрепляющего раствора. Кстати город уже более 20 лет входит в Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Фрайбург, Германия

Один из старейших городов Германии - Фрайбург, находится недалеко от границ Швейцарии и Франции. Город также является очень теплым и одним из экологически чистых, благодаря большому количеству солнечных батарей. Среди исторических достопримечательностей можно посетить: ворота Мартинстер, старинный Кафедральный собор, Фрайбургский университет, исторический магазин (Das Historische Kaufhaus), Швабские ворота, августинский музей, старую ратушу.

Тун, Швейцария

На северо-западе Швейцарии в 28 км от Женевы, на берегах реки Ааре находится город Тун. В старой части города есть реформаторская церковь 14 века, двухъярусная улица, где крыши домов первого этажа служат пешеходной зоной для второго яруса. А еще исторический музей в замке Тун. Невозможно пропустить романтическую часть города - парк и замок Шада на берегу озера.

Ноттингем, Великобритания

Ноттингем - это один из тех аристократических городов, где сохранились древние английские традиции и именно о нем можно сказать, что это и есть настоящая Англия. Город расположен в центральной части Англии на берегу реки Трент в 175 км от Лондона. У города очень богатая история, отраженная в интересных памятниках, таких как: Ноттингемский замок, Маркет-сквер, монастырь ордена кармелитов, церковь Святой Марии. Также здесь много музеев, художественных галерей и просто красивых старых зданий.

Пиран, Словения

Город Пиран - старинный приморский городок, расположенный на побережье Адриатического моря и Пиранского залива на полуострове Истрия Пиран, находится недалеко от Италии и Хорватии, простирается по побережью на 30 км. Очень давно эти места принадлежали Венецианской республике, поэтому здесь больше зданий с итальянскими мотивами, но есть и те, что остались от византийцев, римлян, кельтов и славян. Пиран часто называют "маленькой Венецией" и музеем под открытым небом.

Оломоуц, Чехия

Один из самых красивых городов в Чехии, расположенный на востоке страны в живописном регионе Моравия. Город отличается старинными улицами, большими площадями в стиле барокко и прекрасными парками. Выдающейся достопримечательностью Оломоуца является Колонна Пресвятой Троицы, которую начали строить в 1716 и построили через 38 лет, как символ благодарности, когда город обошла чума. А еще, здесь есть хорошая городская Ратуша с уникальным астрономическим часам, Костел Святого Маврикия (13 в.), Оломоуцкий замок, Собор Святого Вацлава с 100-метровой башней, Градицкий монастырь.

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар - один из крупнейших городов в Боснии и Герцеговине. Старый Мост - это главная достопримечательность Мостара, имеющий с двух сторон две башни, которые в древности были тюрьмой и складом для боеприпасов. А еще здесь находится Турецкий дом XVII века, выполненный в восточном стиле, подобные дома Кайтаз и Алайбеговича, Мостарский университет. В городе много мечетей, крепостей, башен, театр Hrvatski Dom и немало музеев.