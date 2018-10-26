В Горках чиновники обязали жителей города сдавать пластиковые бутылки 8 26.10.2018, 18:10

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Работников предприятий и учреждений, которые не будут сдавать бутылки, пообещали лишить премий.

Тот, кто стоит на учете в центре занятости, не получит пособие, не сдав бутылки; а работников предприятий и учреждений пообещали за такое лишить премий.

Об этом «нововведении» praca-by.info рассказал правовой инспектор профсоюза РЭП в Могилевской области юрист Алексей Евгенов:

– Исполком Горок обязал предприятия, учреждения, организации, чтобы их работники сдавали «пластмассовую тару». Получается, нужно ходить по городу и собирать бутылки. А сдать бутылки нужно обязательно, потому что иначе пообещали не начислить предприятиям премиальный фонд. Более того, безработные, которые стоят на учете в центре занятости, не получат пособие по безработице, если не принесут определенное количество бутылок.

Алексей Евгенов оценивает такие указания местных распорядительных органов как неправомерные и лишенные смысла:

– Во многих городах на мусорках стоят специальные контейнеры для пластика, и я знаю, что люди сами сортируют мусор, выбрасывают туда в том числе и пластиковые бутылки.

Есть ли в Горках некий перерабатывающий комбинат, для нужд которого могли понадобиться пластиковые бутылки в таких объемах, профсоюзный активист не знает. О сборе бутылок он узнал от жителей Горок, которые не спешат сопротивляться инициативе местных властей:

– Это мне рассказали многие работники разных горецких учреждений. Едут утром на работу с сумками, ругаются, но сделать ничего не могут: сдают бутылки.