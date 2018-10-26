Казна пуста, милорд! 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

26.10.2018, 18:18

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То, чем занимается российское правительство, называется «бюджетобесием».

Власть в 2019 году урежет расходы по всем направлениям Госдума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2019-2021 годы. За якобы, активно рекламируемым прорежимными СМИ и блогерами "первого с 2009 года профицита", скрывается сокращение расходов абсолютно на всё.

В 2017 году расходы федерального бюджета составляли 17,9% ВВП, в этом году они сократятся до 17,2%, в 2019 году - до 17% ВВП. Последнее снижение будет произведено прежде всего за счёт недавнего приоритета - реальных расходов на национальную оборону. Они уменьшатся с 3% до 2,8% ВВП.

Недофинансированными окажутся и нацпроекты, развития которых в своём майском указе требовало Его Величество. В бюджете на эти цели не хватает 1 трлн рублей, отметил глава счётной палаты Алексей Кудрин. Например, на первую трехлетку по проекту "Цифровая экономика" недостает 55% средств, по проекту "Безопасные и качественные дороги" - 32%, по проекту развития малого и среднего предпринимательства - на 31%, по международной кооперации и экспорту - 29%.

"Отклонения почти по всем нацпроектам. Это означает, что в случае, если мы не найдем этот триллион на эту трехлетку в составе бюджета, то паспорта на эти три года должны быть приведены в соответствие с бюджетом и уменьшены. Мы стоим перед этим вызовом, это означает, что запуск целого ряда проектов на ближайшие три года замедлится или будет перенесен на более поздние сроки", - с грустью констатировал Кудрин на заседании президентского совета по модернизации экономики и приоритетным национальным проектам.

На самом же деле никакого профицита бюджета в РФ нет. Денег ни на что не хватает, поскольку 3,37 трлн рублей от всех доходов в 2019 году – это нефтегазовые сверхдоходы, которые в соответствии с бюджетным правилом пойдут на покупку валюты. А затем власти сложат эти средства в кубышку - фонд национального благосостояния. Минфин, невзирая на дорогую нефть, продолжает накапливать "излишки", объем которых хочет довести до заветного уровня 7% от величины ВВП. А вот после этого часть средств можно будет куда-то инвестировать.

Причём ФНБ будут копить потрясающими воображение темпами. Только в 2019 году туда отправят 4,1 трлн рублей, что увеличит его более, чем вдвое. А к 2021 году он разрастется до небывалых 14,3 трлн рублей.

Но пополнение ФНБ такими темпами требует не только наличия мощного потока нефтедолларов, но и колоссальных внутренних ресурсов. Поэтому за счет увеличения налогов и акцизов в 2019 году граждане и бизнес отдадут государству дополнительно 960 млрд. рублей. Рост сбора прочих налогов и таможенных сборов – это еще 678 млрд. рублей. Итого все россияне в следующем году дополнительно перечислят в бюджет 1,64 трлн рублей.

То, чем занимается российское правительство, называется "бюджетобесием". Ни одного лишнего рубля никому, все консолидируем в бюджет, конвертируем в валюту, сложим в большой сундук ФНБ, сядем на него сверху и будем охранять. Однако это идет вразрез тому, что весной 2018 года декларировал Путин: стратегия интенсивного развития страны, инвестиции в человеческий капитал, быстрый экономический рост.

Слова Владимира Владимировича не опять, а снова оказались элементарным пустословием, которое при остром вопросе он оправдает "изменившейся ситуацией". Всё по канонам - всё как всегда.

Телеграм-канал «Запретное мнение»