Брестчанин - судье: Выйдя на площадь, я исполнил свой гражданский долг 1 26.10.2018, 18:27

Демьян Лепесевич

Мы должны отстаивать свои права и соблюдение законов.

Противник аккумуляторного завода Демьян Лепесевич признал свою вину в участии в «неразрешенном митинге», но не раскаялся, пишет «Брестская газета».

В суде Ленинского района Бреста 26 октября состоялся процесс над противником строительства аккумуляторного завода Демьяном Лепесевичем. Согласно протоколу, 14 октября на площади Ленина Лепесевич принимал участие в неразрешенном властями митинге против строительства завода , высказывал там свое мнение и тем самым «нарушил закон» о массовых мероприятиях.

В своих пояснениях суду Лепесевич заявил, что он как лично, так и в составе инициативной группы по борьбе с заводом неоднократно обращался в органы государственной власти и указывал на нарушения, допущенные при строительстве вышеуказанного предприятия. Однако, по его словам, на эти замечания власти никак не реагировали либо давали отписки. Многочисленные заявки на проведение митингов, пикетов, демонстрации против завода были оставлены без удовлетворения. Лишь однажды горисполком разрешил проведение митинга.

«Исчерпав все свои возможности, я как гражданин Беларуси считаю свою долгом бороться за сохранность Беларуси, бороться за свое право жить в чистой окружающей среде. Понимая ту опасность, которую может принести строительство данного завода, я исполнил свой гражданский долг, высказал свое личное мнение по строительству данного завода, по проблеме, которую порождают власти, игнорируя наши обращения. Я считаю, что выйти на площадь меня вынудили власти, руководство города Бреста, отказав в проведении митинга, демонстрации, шествия. Я полностью отдаю и отдавал отчет своим действиям и сделал это осознанно», – сказал в суде Демьян Лепесевич.

– Вину свою признаете? – спросил у него судья Святослав Калина.

– Признаю, в протоколе это отражено.

– Раскаиваетесь в содеянном?

– Нет, не раскаиваюсь. Если повторится такая ситуация, я точно так же поступлю. Повторюсь, я считаю своим гражданским долгом отстаивать свои права и отстаивать соблюдение законов в Республике Беларусь, – сказал Лепесевич.

Он также попросил занести в протокол его слова о том, что во время задержания в квартире и во время нахождения в РОВД сотрудники милиции отказали ему в праве вызвать адвоката. Судья разъяснил, что действия правоохранителей Демьян Лепесевич может обжаловать в УВД Брестского облисполкома, прокуратуре и Следственном комитете.

Свидетелем на данном процессе, как и на судах других противников аккумуляторного завода, выступил милиционер патрульно-постовой службы Павел Ружанский. Демьян Лепесевич попросил суд учесть, что сомневается в данном свидетеле. По мнению активиста, Ружанский, который во время его выступления на площади стоял у него за спиной поодаль, свои показания дает, основываясь на просмотренном видео с акции.

Выслушав пояснения Лепесевича и Ружанского, просмотрев видеозапись происходящего на площади 14 октября, изучив письменные материалы дела, судья признал Демьяна Лепесевича виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» КоАП РБ. Наказание – штраф в доход государства размере 10 базовых величин (245 рублей).

Напомним, днем 14 октября на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода. Тогда на площади Ленина впервые развернули растяжку с надписью против завода. На ее фоне выступили некоторые противники строительства завода, в том числе Демьян Лепесевич. После окончания немолчаливой акции прошли задержания активистов. Демьян Лепесевич был задержан спустя 5 дней после митинга, вечером 19 октября, и до суда почти трое суток провел в ИВС. Процесс над ним начался 22 октября, но был приостановлен до 26 октября в связи с ухудшением здоровья Лепесевича.