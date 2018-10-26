Советник Трампа: России следует убраться из Крыма и востока Украины 1 26.10.2018, 18:34

Джон Болтон

Фото: reuters

Также РФ следует быть менее навязчивой на Ближнем Востоке.

Американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил в пятницу, что было бы хорошо, если бы Россия убралась из Крыма и востока Украины, перестала вмешиваться в выборы в США и была менее навязчивой на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters (перевод - «Европейская правда»).

"Было бы полезно, если бы они (русские) перестали вмешиваться в наши выборы, убрались из Крыма и Донбасса в Украине, прекратили использование нелегального химического оружия для попыток убийства россиян в изгнании на Западе и если бы они были менее навязчивыми на Ближнем Востоке", - сказал Болтон.

Болтон, который провел переговоры в Москве в начале этой недели, заявил, что Вашингтон сейчас решает, будет ли он вводить дополнительные санкции против России из-за отравления бывшего российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери в Великобритании.

На вопрос о том, могут ли США наложить санкции на владельцев российского суверенного долга, Болтон сказал, что не знает о "каких-либо санкциях в отношении государственного долга", однако пояснил, что ограничения могут коснуться госдолга косвенно.