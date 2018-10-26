Ангела Меркель привезет в Варшаву почти весь состав правительства ФРГ 26.10.2018, 18:59

Канцлер Германии прибудет в столицу Польши уже в начале ноября.

В пятницу, 2 ноября, в Варшаву прибудет канцлер Германии. В ходе межправительственных консультаций Ангела Меркель встретится с премьером Польши Матеушем Моравецким и его министрами, передает «Радио Польша».

Сообщается, что по просьбе Германии в межправительственных консультациях примут участие 14 немецких министров, то есть практически все федеральное правительство ФРГ (15 министров).

Последний визит Ангелы Меркель в Польшу состоялся 19 марта. Во время однодневного пребывания в Варшаве канцлер Германии встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Это был второй после Франции зарубежный визит Ангелы Меркель с момента ее третьего переизбрания Бундестагом на посту канцлера Германии.