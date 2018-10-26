Названы девять продуктов с неожиданными свойствами 26.10.2018, 19:08

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Привычные продукты могут не только насытить организм полезными веществами, но и вылечить его.

Оказывается, что привычные продукты могут не только насытить организм полезными веществами, но и вылечить его, пишет сайт healthinfo.ua.

Продукты с лечебными свойствами оказывают успокаивающее и болеутоляющее действие, сдерживают воспалительные процессы и выступают в роли профилактического средства для развития многих недугов.

Считаете это чем-то вроде фантастики? Этот список из 9 продуктов с неожиданными лекарственными свойствами развеет любые сомнения:

Картофель

Этот популярный овощ повсеместно используется для приготовления блюд. Оказывается, помимо своего полезного состава и вкуса картофель оказывает благотворный эффект на общее состояние организма. Как и многие другие продукты с высоким содержанием крахмала, он стимулирует производство серотонина. А это вещество является отличным антидепрессантом природного происхождения.

Поэтому в следующий раз, когда в жизни настанет непростой период, постарайтесь есть больше разных блюд из этого овоща. Вместе с порцией серотонина вы получите еще и много витамина А.

Птица

Мясо птицы содержит большое количество триптофана. А он представляет собой производную химического соединения серотонина, который является эффективным антидепрессантом. Попадая в организм , это вещество вызывает чувство удовлетворения и оказывает успокаивающее действие.

Поэтому, если вдруг будете чувствовать себя напряженно и неудовлетворенно, обязательно съешьте блюдо из индейки, курицы или другой птицы. После такого блюда незапланированное удовольствие вам гарантировано.

Какао

Этот продукт является основным ингредиентом любимых многими с детства лакомств, таких, как шоколад и одноименный молочный напиток. Он содержит ряд соединений, которые вызывают повышение запаса энергии. Также в составе какао-бобов есть много жиров, белков, углеводов и дубильных веществ, которые действуют на организм тонизирующее. Какао стимулирует работу мозга, снимает напряжение и при этом значительно повышает настроение. Кроме того, благодаря обилию полифенолов в какао, этот продукт может привести в норму давление.

Мускатный орех

Мало кто знает, но мускатный орех из-за своего состава считается сильным стимулирующим и тонизирующим средством. Он обладает противовоспалительными и вяжущими свойствами, оказывает на организм успокаивающее и антибактериальное действие. Этот продукт способен восстанавливать ткани эпителия, поэтому может стать отличным природным лекарством в борьбе с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Ну и в придачу ко всему мускатный орех является мощным афродизиаком, оказывает обезболивающее действие при артритах, миозитах и артрозе.

Кофе

Большинство из нас не понаслышке знают, что кофе является самым действенным средством от головных болей. Одна чашка этого горячего напитка действительно способна заменить любые таблетки от головной боли. Но оказывается, что не только с такой проблемой способен справиться этот ароматный напиток. В составе кофейных зерен, помимо кофеина, содержатся антиоксиданты, соли, микроэлементы и витамины группы В. Весь этот спектр полезных веществ способствует ускорению обменных процессов в организме, улучшает микроциркуляцию в коже, а также оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. Кроме того, кофе стимулирует работу головного мозга, улучшает память и способствует концентрации внимания.

Молочные продукты

Молочные продукты также можно отнести к числу продуктов, которые ведут себя в организме как лекарства. К примеру, молоко не содержит в своем составе экстрактивных веществ, снижает кислотность желудочного сока, поэтому может стать прекрасным заменителем лекарственных препаратов при гастрите, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря. Кроме того, благодаря наличию в молоке метионина, фосфора и лицитина, оно обладает антимикробным действием и действует как хорошее мочегонное средство. Кисломолочные продукты, из-за присутствия в них полезных микроорганизмов, считаются лучшими средствами в борьбе с размножением патогенных микробов в кишечнике.

Морепродукты

Морепродукты тоже могут составить конкуренцию лекарственным препаратам. Свежая икра частиковых рыб, к примеру, обладает ярко выраженным липотропным действием и прекрасно проявляет свои свойства при заболеваниях печени и сердечно-сосудистой системы. Морские водоросли легко усваиваются организмом и выступают в роли эффективного средства в борьбе со склерозом, гипертонией и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В таких морских продуктах, как креветки, мидии и кальмары, содержатся редкие микроэлементы, которые улучшают общее самочувствие, состояние кожи, волос и ногтей.

Морковь

Морковь можно есть в сыром виде в качестве легкого слабительного средства. Сок овоща можно использовать при воспалительных процессах в полости рта, простудных заболеваниях и заболеваниях глаз. Кроме того, морковный сок считается отличным общеукрепляющим средством.

Однако стоит отметить, что все свойства продукта не действуют по принципу "съел — сразу стало легче". Морковь — это не панацея от всех болезней, а поэтому для получения желаемого эффекта важно ежедневно съедать хотя бы одну морковь или выпивать стакан морковного сока. Вот тогда лекарства точно будут не нужны.

Банан

В этом сладком фрукте содержится огромное количество полезных веществ, которые могут не только предупредить многие заболевания, но и помочь в избавлении от уже имеющихся недугов. В составе банана есть витамин С, который выступает в роли антиоксиданта. Именно этот компонент предотвращает воздействие возбудителей инфекций на все органы человека. А благодаря каротину, входящему в состав банана, этот фрукт становится еще и очень действенным средством в снижении риска возникновения сердечных и сосудистых заболеваний, а также в борьбе с преждевременным старением и онкологией.