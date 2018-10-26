В США задержали подозреваемого в отправке посылок с бомбами известным политикам 3 26.10.2018, 19:25

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Известно о 12 посылках 10 людям.

В США задержали подозреваемого в отправке посылок с бомбами в адрес членов Демократической партии и другим известным политикам, сообщает «Новая газета» со ссылкой на Reuters и CNN.

По данным телеканала, подозреваемый был задержан на юге штата Флорида, Reuters пишет о Майами.

Накануне ноябрьских выборов в Конгресс американским политикам стали приходить посылки от неизвестного адресата, в которых находились взрывные устройства — к настоящему моменту известно о 12 посылках 10 людям.

На всех посылках указывался обратный адрес члена Палаты представителей Дебби Вассерман Шульц, одной из самых авторитетных фигур в Демократической партии, которая опровергла причастность к посылкам.

22 октября взрывное устройство обнаружили у резиденции миллиардера Джорджа Сороса, в последующие дни — у дома семьи экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, у вашингтонского офиса экс-президента Барака Обамы. Посылки отправляли бвышему вице-президенту Джо Байдену, экс-директору Национальной разведки Джеймсу Клэпперу, актеру Роберту де Ниро и нескольким конгрессменам.