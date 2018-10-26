Фотофакт: В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт 7 26.10.2018, 19:30

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Фото: ТРК «Могилев»

Интересно, куда идет «дорожный налог».

В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт. По предварительным данным, автобус в тот момент не ехал, люди не пострадали, пишет tut.by.

Судя по фото, автобус находился в районе гостиницы «Турист» и набережной реки Днепр. Обстоятельства произошедшего устанавливают в Октябрьском РОВД.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе УВД Могоблисполкома журналистам не удалось.