Фотофакт: В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт

Фотофакт: В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт7
- 26.10.2018, 19:30
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Интересно, куда идет «дорожный налог».
В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт. По предварительным данным, автобус в тот момент не ехал, люди не пострадали, пишет tut.by.
Судя по фото, автобус находился в районе гостиницы «Турист» и набережной реки Днепр. Обстоятельства произошедшего устанавливают в Октябрьском РОВД.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе УВД Могоблисполкома журналистам не удалось.